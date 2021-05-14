Bayram indirimi bitti bitecek! Kredi faiz oranları tepetaklak oldu! Hemen yön değişti! 14 Mayıs Vakıfbank,TEB, Ziraat...

Ramazan Bayramı'nın bitimine sayılı günler kala kredi faiz oranları bankalar tarafından yenilendi! Bankalar arasında yarış hız kesmeye devam ediyor! İhtiyaç, taşıt ve konut kredisinde yeni faiz oranlarını incelemek isteyenler en uygun fırsatı bulmak üzere araştırmalarını çoğalttı. Faiz oranlarında bir düşüş yaşanıp yaşanmayacağı ise kredi çekecek vatandaşlar için merak konusu oldu. Bankalar arasında faiz oranlarındaki yarış hız kazanırken oranlar, bankalar tarafından belirli periyotlarda yenilenmektedir. Konut kredisinde Vakıfbank'ta 1,32 oranla en uygun faiz oranı olarak görülmektedir. İşte 14 Mayıs Cuma taşıt-konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları!