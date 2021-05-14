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BİM 14 Mayıs Cuma aktüel kataloğunda flaş değişiklik! Bugün gelmesi bekleniyordu! 17 Mayıs'ta raflarda yer alacak...

BİM aktüel 14 Mayıs neden yayınlanmadı? Sorusu sabah saatlerinden itibaren araştırılan konular arasında yer aldı. BİM 14 Mayıs aktüel kataloğu ürünleri sabah saatleriyle birlikte raflardaki yerini alacak ve firma tarafından müşterilerinin beğenisini sunulacak sanıldı. Ancak bugün BİM marketleri tarafından değişikliğe gidildi ve 14 Mayıs aktüel ürünleri 17 Mayıs Pazartesi günü satışa sunulacak. Bu noktada vatandaşlar, BİM 14 Mayıs aktüel kataloğu neden yok? BİM güncel aktüel ürünler ne zaman satışa sunulacak? Sorularına yanıt arar oldu. İşte 17 Mayıs Pazartesi günü raflarda yer alacak BİM aktüel ürünlerin listesi...

14.05.2021 08:18 - Son Güncelleme: 14.05.2021 08:20
BİM aktüel 14 Mayıs neden yok?

BİM aktüel 14 Mayıs neden yayınlanmadı? Sorusu sabah saatlerinden itibaren araştırılan konular arasında yer aldı. BİM 14 Mayıs aktüel kataloğu ürünleri sabah saatleriyle birlikte raflardaki yerini alacak ve firma tarafından müşterilerinin beğenisini sunulacak sanıldı. Ancak bugün BİM marketleri tarafından değişikliğe gidildi ve 14 Mayıs aktüel ürünleri 17 Mayıs Pazartesi günü satışa sunulacak. Bu noktada vatandaşlar, BİM 14 Mayıs aktüel kataloğu neden yok? BİM güncel aktüel ürünler ne zaman satışa sunulacak? Sorularına yanıt arar oldu. İşte 17 Mayıs Pazartesi günü raflarda yer alacak BİM aktüel ürünlerin listesi...

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BİM aktüel 14 Mayıs neden yok?

Dijitsu 55" Ultra HD Smart TV 3.499 TL

Dijitsu 43" Full HD Linux Smart TV 2.199 TL

Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 579 TL

BİM aktüel 14 Mayıs neden yok?

Volta Elektrikli Kick Scooter 1.799 TL

Simfer 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 1.999 TL

Rookie Maxi Scooter 189 TL

BİM aktüel 14 Mayıs neden yok?

HP 2710 Wifi Yazıcı 399 TL

8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 199 TL

3 Katlı Modern Ayakkabılık 189 TL

BİM aktüel 14 Mayıs neden yok?

Relax Musluklu Çelik Termos 179 TL

Polosmart Tws Kablosuz Kulaklık 79,90 TL

Starcom Yuvarlak Sensörlü Şarjlı Işıldak 39,90 TL