BİM 14 Mayıs Cuma aktüel kataloğunda flaş değişiklik! Bugün gelmesi bekleniyordu! 17 Mayıs'ta raflarda yer alacak...

BİM aktüel 14 Mayıs neden yayınlanmadı? Sorusu sabah saatlerinden itibaren araştırılan konular arasında yer aldı. BİM 14 Mayıs aktüel kataloğu ürünleri sabah saatleriyle birlikte raflardaki yerini alacak ve firma tarafından müşterilerinin beğenisini sunulacak sanıldı. Ancak bugün BİM marketleri tarafından değişikliğe gidildi ve 14 Mayıs aktüel ürünleri 17 Mayıs Pazartesi günü satışa sunulacak. Bu noktada vatandaşlar, BİM 14 Mayıs aktüel kataloğu neden yok? BİM güncel aktüel ürünler ne zaman satışa sunulacak? Sorularına yanıt arar oldu. İşte 17 Mayıs Pazartesi günü raflarda yer alacak BİM aktüel ürünlerin listesi...