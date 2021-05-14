BİM'de yeni fırsatlara artık günler kaldı! BİM 17 Mayıs aktüel kataloğuyla evinizin her odasına gelecek indirimler!

BİM 17 Mayıs aktüel kataloğuyla gelecek hafta satışa sunulacak ürünler arasında neler olduğu merak ediliyor. Ev ve mutfak ürünlerinin bolca yer aldığı kataloğda Magic Fix Kromlu Banyo Aksesuarları, Casilda Home Temizlik Seti, Chef's Tek Fiyat Yanmaz Yapışmaz Ürünler, 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap, Dijitsu 55 Inç Ultra HD Smart TV, Metal Gövdeli Ayaklı Saksı, 3 Katlı Modern Ayakkabılık, Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge, Volta Elektrikli Kick Scooter ve 3'lü Emaye Saklama Kabı Seti ürünleri daha şimdiden dikkat çekti.

14.05.2021 01:09 - Son Güncelleme: 14.05.2021 01:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





