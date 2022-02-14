13 milyona katılın! 3 sene önce hemen bugün emekli olma yöntemi açıklandı! SSK, Bağkur, 4C'liye erken emeklilik: Bu şarta uyana maaş...

Hemen hemen her gün çalışan kesim ne zaman emekli olabileceğini merak edip araştırıyor. Emeklilik için 3 koşul bulunuyor. Bunlar yaş, yıl ve prim şartı olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan çalışanlar erken emekli olma yollarını araştırıyor. Türkiye'de her çalışan bir gün emekli olup emekli maaşına kavuşma hayali kurmaktadır. Ancak bu hayali gerçekleştirmek basit değil. Türkiye'de aşağı yukarı 4 milyon çalışan emekli olabilmek amacıyla yaş şartını yerine getirmek bağlamında beklemektedir. Ancak bazı durumlarda erken emekli olma hakkı tanınıyor. Bunlar arasında doğum ve askerlik borçlanması, 3600 günden emeklilik, malulen emeklilik gibi sebeplerle erken emeklilik hakkı sunuluyor. Peki nasıl erken emekli olunabilir? Erken emekli olmak amacıyla ne yapılması gerekir? İşte tüm merak edilenler!