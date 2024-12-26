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Bir anda 3 emekli maaşı birden alabilirsiniz! Tek formülle SGK her ay ödüyor

Emeklilik sistemi kapsamında yer alan SSK (4A), Bağ-Kur (4B), ve Emekli Sandığı (4C) sigortalılarına büyük bir müjde geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik şartlarını yerine getiren vatandaşlara hem çift maaş hem de bazı özel durumlarda üç maaş alma hakkı tanıyor.

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Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 16:25 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 16:25
Bir anda 3 emekli maaşı birden alabilirsiniz! Tek formülle SGK her ay ödüyor

2024 yılı itibarıyla SGK'nın sunduğu bu imkânlar, emeklilerin ve emekli yakınlarının ekonomik durumunu iyileştirmeyi hedefliyor.

Bir anda 3 emekli maaşı birden alabilirsiniz! Tek formülle SGK her ay ödüyor

Çift ve Üç Maaş Alma Şartları Nelerdir?

SGK'dan çift veya üç maaş alma hakkını elde edebilmek için öncelikle emekli olunması gerekiyor. Emekli maaşı alabilmek için belirli bir yaş, prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını yerine getiren vatandaşlar, ek maaş haklarını da değerlendirebilirler. İşte bu fırsatları değerlendirmek için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar:

Bir anda 3 emekli maaşı birden alabilirsiniz! Tek formülle SGK her ay ödüyor

  • Gelir Testi: Çift veya üç maaş hakkı gelir testi sonucuna bağlıdır. Gelir testi, emekli kişinin ve eşinin toplam gelirini değerlendirir. Belirlenen gelir sınırını aşmayan emekliler ek maaş hakkı elde edebilir.

Bir anda 3 emekli maaşı birden alabilirsiniz! Tek formülle SGK her ay ödüyor

  • Özel Durumlar: Engelli emekliler, şehit yakınları veya benzeri özel gruplar, SGK'nın düzenlemeleri sayesinde ek maaş alma fırsatına sahip olabilirler.

Bir anda 3 emekli maaşı birden alabilirsiniz! Tek formülle SGK her ay ödüyor

  • Çalışmayan veya Emekli Olmayan Eş: Eğer sigortalı bir vatandaş vefat etmişse, eşine ölüm maaşı bağlanabilir. Çalışmayan veya emekli olmayan eşler, vefat eden sigortalının maaşının %75'ini alabilir. Çalışan veya emekli bir eş ise bu maaşın %50'sini alır.

Bir anda 3 emekli maaşı birden alabilirsiniz! Tek formülle SGK her ay ödüyor

Üç Maaş Alma İmkânı Hangi Durumlarda Geçerlidir?

Bazı istisnai durumlarda bir kişi üç ayrı maaş alabilir. Örneğin:

  • Emekli bir kadın, kendi emekli maaşını alırken vefat eden eşinin maaşını da alabilir.
  • Ayrıca babasından yetim maaşı alma hakkı varsa, üç maaş birden alabilir.

Bir anda 3 emekli maaşı birden alabilirsiniz! Tek formülle SGK her ay ödüyor

Bu imkânlar, 2008 yılındaki yasal düzenlemelerden sonra kısıtlanmış durumdadır. Güncel mevzuata göre, genellikle daha yüksek olan maaş tercih edilmektedir. İstisnai durumlarda ise üç maaş hakkı hâlâ uygulanabilir.

Bir anda 3 emekli maaşı birden alabilirsiniz! Tek formülle SGK her ay ödüyor

Ölüm Aylığı Şartları ve Maaş Dağılımı

Ölüm maaşı için gerekli olan şartlar şu şekildedir:

  • Vefat eden sigortalının en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olmalıdır.
  • Sigortalının en az 5 yıl boyunca çalışmış olması gerekmektedir.

Bir anda 3 emekli maaşı birden alabilirsiniz! Tek formülle SGK her ay ödüyor

Ölüm maaşı, hak sahiplerine belirli oranlarla pay edilir. Örneğin, eş %50-75 oranında maaş alabilirken, çocuklar da belirli paylara sahiptir.

Bir anda 3 emekli maaşı birden alabilirsiniz! Tek formülle SGK her ay ödüyor

SGK'nın Çift ve Üç Maaş İmkânı Hakkında Daha Fazla Bilgi

Kaynak: SGK'nın bu avantajlı düzenlemeleri hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, kurumsal web sitesindeki Ölüm Aylığı Hakkında Bilgilendirme ve 2024 Zam ve Harp Malulleri Duyurusu sayfalarını ziyaret edebilir.

Derleme: Takvim.com.tr