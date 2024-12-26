Bir anda 3 emekli maaşı birden alabilirsiniz! Tek formülle SGK her ay ödüyor

Çift ve Üç Maaş Alma Şartları Nelerdir?

SGK'dan çift veya üç maaş alma hakkını elde edebilmek için öncelikle emekli olunması gerekiyor. Emekli maaşı alabilmek için belirli bir yaş, prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını yerine getiren vatandaşlar, ek maaş haklarını da değerlendirebilirler. İşte bu fırsatları değerlendirmek için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar: