Bir anda 3 emekli maaşı birden alabilirsiniz! Tek formülle SGK her ay ödüyor

2024 yılı itibarıyla SGK'nın sunduğu bu imkânlar, emeklilerin ve emekli yakınlarının ekonomik durumunu iyileştirmeyi hedefliyor.
SGK'dan çift veya üç maaş alma hakkını elde edebilmek için öncelikle emekli olunması gerekiyor. Emekli maaşı alabilmek için belirli bir yaş, prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını yerine getiren vatandaşlar, ek maaş haklarını da değerlendirebilirler. İşte bu fırsatları değerlendirmek için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar:
Gelir Testi: Çift veya üç maaş hakkı gelir testi sonucuna bağlıdır. Gelir testi, emekli kişinin ve eşinin toplam gelirini değerlendirir. Belirlenen gelir sınırını aşmayan emekliler ek maaş hakkı elde edebilir.
Özel Durumlar: Engelli emekliler, şehit yakınları veya benzeri özel gruplar, SGK'nın düzenlemeleri sayesinde ek maaş alma fırsatına sahip olabilirler.
Çalışmayan veya Emekli Olmayan Eş: Eğer sigortalı bir vatandaş vefat etmişse, eşine ölüm maaşı bağlanabilir. Çalışmayan veya emekli olmayan eşler, vefat eden sigortalının maaşının %75'ini alabilir. Çalışan veya emekli bir eş ise bu maaşın %50'sini alır.
Bazı istisnai durumlarda bir kişi üç ayrı maaş alabilir. Örneğin:
Bu imkânlar, 2008 yılındaki yasal düzenlemelerden sonra kısıtlanmış durumdadır. Güncel mevzuata göre, genellikle daha yüksek olan maaş tercih edilmektedir. İstisnai durumlarda ise üç maaş hakkı hâlâ uygulanabilir.
Ölüm maaşı için gerekli olan şartlar şu şekildedir:
Ölüm maaşı, hak sahiplerine belirli oranlarla pay edilir. Örneğin, eş %50-75 oranında maaş alabilirken, çocuklar da belirli paylara sahiptir.
Kaynak: SGK'nın bu avantajlı düzenlemeleri hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, kurumsal web sitesindeki Ölüm Aylığı Hakkında Bilgilendirme ve 2024 Zam ve Harp Malulleri Duyurusu sayfalarını ziyaret edebilir.
Derleme: Takvim.com.tr