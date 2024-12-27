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15’li yumurta, 5 L sıvı yağ, 5 kg toz şeker ve dahası! Son indirim başladı

Yılın son günlerinde marketler yeni yıl alışverişlerinizi daha hesaplı hale getirmek için dev indirimler sunuyor. Özellikle temel gıda ürünlerinde ciddi indirimler dikkat çekiyor. Yumurtadan ayçiçek yağına, toz şekerden birçok temel ürüne kadar geniş bir yelpazede cazip fiyatlar sizi bekliyor. İşte yılın son indirim kampanyasındaki fırsatlar ve öne çıkan ürünler.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Aralık 2024 , 09:52 Güncelleme Tarihi :27 Aralık 2024 , 09:52
15’li yumurta, 5 L sıvı yağ, 5 kg toz şeker ve dahası! Son indirim başladı

Yumurtada Büyük İndirim

Protein kaynağı olan yumurtada kampanya oldukça geniş seçenekler sunuyor. Carrefour'un kendi markalı yumurtalarında fiyatlar adeta dip yaptı. İndirim kapsamında öne çıkan ürünler:

15’li yumurta, 5 L sıvı yağ, 5 kg toz şeker ve dahası! Son indirim başladı

  • Carrefour 15'li Yumurta

    • Fiyat: 5,00 TL/adet
    • Market: CarrefourSA

  • Kumartaşlı Büyük Boy Yumurta (15'li)

    • Fiyat: 87,50 TL
    • Market: CarrefourSA

  • Cp L Büyük Boy (63-72 gr) 15'li Yumurta

    • Fiyat: 5,83 TL/adet
    • Market: getirbüyük
15’li yumurta, 5 L sıvı yağ, 5 kg toz şeker ve dahası! Son indirim başladı

  • Kumbasar (63-72 gr) 15'li Yumurta

    • Fiyat: 6,46 TL/adet
    • Market: CarrefourSA

  • Carrefour M Boy 15'li Gezen Tavuk Yumurtası

    • Fiyat: 7,37 TL/adet
    • Market: CarrefourSA

  • Sade Gurme Gezen Tavuk Yumurtası 15'li

    • Fiyat: 134,95 TL
    • Market: CarrefourSA

15’li yumurta, 5 L sıvı yağ, 5 kg toz şeker ve dahası! Son indirim başladı

  • Carrefour M Boy 30'lu Yumurta

    • Fiyat: 4,63 TL/adet
    • Market: CarrefourSA

  • Happy Life Orta Boy Gezen Tavuk Yumurtası (15'li)

    • Fiyat: 145,10 TL
    • Market: getirbüyük

  • Freelife Organik Yumurta 15'Li M 53-62 Gr

    • Fiyat: 166,65 TL
    • Market: CarrefourSA

  • Kumbasar (53-62 gr) 30'lu Yumurta

    • Fiyat: 5,64 TL/adet
    • Market: CarrefourSA
15’li yumurta, 5 L sıvı yağ, 5 kg toz şeker ve dahası! Son indirim başladı

Şeker Fiyatları:

  1. Şehzade Toz Şeker 5 kg

    • Fiyat: 33,90 TL/kg
    • Market: Sehzadeonline.com
    • Kargo Dahil: 169,50 TL (+62,00 TL kargo)

  2. Migros Toz Şeker 5 kg

    • Fiyat: 34,90 TL/kg
    • Market: Migros
    • Kargo Dahil: 174,50 TL (+18,99 TL kargo)

  3. Carrefour Toz Şeker 5 kg

    • Fiyat: 34,90 TL/kg
    • Market: CarrefourSA
    • Kargo Dahil: 174,50 TL (+26,99 TL kargo)
15’li yumurta, 5 L sıvı yağ, 5 kg toz şeker ve dahası! Son indirim başladı

  • Kayseri Şeker Toz Şeker 5 kg

    • Fiyat: 36,99 TL/kg
    • Market: Migros
    • Kargo Dahil: 184,95 TL (+18,99 TL kargo)

  • Balküpü Toz Şeker 5 kg

    • Fiyat: 39,99 TL/kg
    • Market: CarrefourSA
    • Kargo Dahil: 199,95 TL (+26,99 TL kargo)

  • Nar Toz Şeker 5 kg

    • Fiyat: 39,99 TL/kg
    • Market: Migros
    • Kargo Dahil: 199,95 TL (+18,99 TL kargo)
15’li yumurta, 5 L sıvı yağ, 5 kg toz şeker ve dahası! Son indirim başladı

  • Bor Şeker Toz Şeker 5 kg

    • Fiyat: 39,99 TL/kg
    • Market: CarrefourSA
    • Kargo Dahil: 199,95 TL (+26,99 TL kargo)

  • Türkşeker Toz Şeker 5 kg

    • Fiyat: 40,59 TL/kg
    • Market: Sehzadeonline.com
    • Kargo Dahil: 202,95 TL (+62,00 TL kargo)

  • Irmak Toz Şeker 5 kg

    • Fiyat: 40,99 TL/kg
    • Market: Migros
    • Kargo Dahil: 204,95 TL (+18,99 TL kargo)
15’li yumurta, 5 L sıvı yağ, 5 kg toz şeker ve dahası! Son indirim başladı

Ayçiçek Yağı Fiyatları:

  1. Carrefour Ayçiçek Yağı 5 lt

    • Fiyat: 57,80 TL/lt
    • Market: CarrefourSA
    • Kargo Dahil: 289,00 TL (+26,99 TL kargo)

  2. Migros Ayçiçek Yağı 5 lt

    • Fiyat: 57,80 TL/lt
    • Market: Migros
    • Kargo Dahil: 289,00 TL (+18,99 TL kargo)
15’li yumurta, 5 L sıvı yağ, 5 kg toz şeker ve dahası! Son indirim başladı

  1. Turna Ayçiçek Yağı 5 lt

    • Fiyat: 61,80 TL/lt
    • Market: Sehzadeonline.com
    • Kargo Dahil: 309,00 TL (+62,00 TL kargo)

  2. İnci 5 lt Ayçiçek Yağı

    • Fiyat: 63,63 TL/lt
    • Market: Pttavm
    • Kargo Dahil: 318,13 TL
15’li yumurta, 5 L sıvı yağ, 5 kg toz şeker ve dahası! Son indirim başladı

  1. Yudum Ayçiçek Yağı 5 lt Pet

    • Fiyat: 63,99 TL/lt
    • Market: Migros
    • Kargo Dahil: 319,95 TL (+18,99 TL kargo)

  2. Turna Mısır Yağı 5 lt

    • Fiyat: 67,80 TL/lt
    • Market: Sehzadeonline.com
    • Kargo Dahil: 339,00 TL (+62,00 TL kargo)

NOT: Bu fiyatlar ve markalar, ürünlerin yer aldığı marketlerden alınan bilgilerle derlenmiştir.

Derleme: Takvim.com.tr