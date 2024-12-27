15’li yumurta, 5 L sıvı yağ, 5 kg toz şeker ve dahası! Son indirim başladı

Protein kaynağı olan yumurtada kampanya oldukça geniş seçenekler sunuyor. Carrefour'un kendi markalı yumurtalarında fiyatlar adeta dip yaptı. İndirim kapsamında öne çıkan ürünler:
Carrefour 15'li Yumurta
Kumartaşlı Büyük Boy Yumurta (15'li)
Cp L Büyük Boy (63-72 gr) 15'li Yumurta
Kumbasar (63-72 gr) 15'li Yumurta
Carrefour M Boy 15'li Gezen Tavuk Yumurtası
Sade Gurme Gezen Tavuk Yumurtası 15'li
Carrefour M Boy 30'lu Yumurta
Happy Life Orta Boy Gezen Tavuk Yumurtası (15'li)
Freelife Organik Yumurta 15'Li M 53-62 Gr
Kumbasar (53-62 gr) 30'lu Yumurta
Şehzade Toz Şeker 5 kg
Migros Toz Şeker 5 kg
Carrefour Toz Şeker 5 kg
Kayseri Şeker Toz Şeker 5 kg
Balküpü Toz Şeker 5 kg
Nar Toz Şeker 5 kg
Bor Şeker Toz Şeker 5 kg
Türkşeker Toz Şeker 5 kg
Irmak Toz Şeker 5 kg
Carrefour Ayçiçek Yağı 5 lt
Migros Ayçiçek Yağı 5 lt
Turna Ayçiçek Yağı 5 lt
İnci 5 lt Ayçiçek Yağı
Yudum Ayçiçek Yağı 5 lt Pet
Turna Mısır Yağı 5 lt