2008 2009 2010 SGK girişi olana kazançlı emeklilik! 4600 primle tazminat şartı değişti: 70 bin TL fark...

Kimler Kıdem Tazminatı Alabilir?

Türkiye'de kıdem tazminatı alabilmek için bazı temel şartlar bulunuyor:

Aynı işyerinde en az 1 yıl çalışmış olmak gerekiyor.

Çalışanın kendi isteği dışında işten çıkarılmış olması şart. Ancak bazı istisnalar bulunuyor:

Emeklilik Şartlarını Tamamlayanlar:

Yaş dışındaki prim ve yıl şartlarını tamamlayanlar, istifa ederek kıdem tazminatı alabiliyor.

SGK Yazısı Gerekliliği:

Emeklilik şartlarını yerine getirdiğini belgeleyen SGK yazısı, kıdem tazminatı alımında zorunlu.