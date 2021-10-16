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Haberler Ekonomi Konut kredisinde ne kadar ödeyeceğinizi anında öğrenin! 0.79, 0.69, 0.95, 1.25, 1.29 ve 1.35 alayı faiz oranlarıyla veriliyor!

Konut kredisinde ne kadar ödeyeceğinizi anında öğrenin! 0.79, 0.69, 0.95, 1.25, 1.29 ve 1.35 alayı faiz oranlarıyla veriliyor!

Kira ödemekten sıkılan vatandaşlar amacıyla başlatılan bu kredi kampanyası, yaz aylarında da devam edecektir. Koronavirüs pandemi salgını sebebiyle oluşturulan faiz indirimleri devam etmektedir. Ev sahibi olmak isteyenlerin Halkbank üzerinden alacakları bu konut kredisi ile eş güdümlü başka bankaların da incelemelerini yaparak basit kredi imkanlarından faydalanmaktadırlar.

takvim.com.tr
16.10.2021 08:33 - Son Güncelleme: 16.10.2021 08:33
Konut kredisinde ne kadar ödeyeceğinizi anında öğrenin! 0.79, 0.69, 0.95, 1.25, 1.29 ve 1.35 alayı faiz oranlarıyla veriliyor!

Türkiye'de 2007 senesinde yasalaşan mortgage ya da başka adıyla konut kredisi ile seneler süresince kira ödemek yerine, aylık ödeme koşullarınıza ideal uzun vadelerde konut kredisi çekerek bir ev sahibi olmak olası oluyor. Bu anlamda bankalar 0.79, 0.69, 0.95, 1.25, 1.29 ve 1.35 faiz oranlarıyla konut kredisi olanağı sunuyor. Konut kredisi ile satın alacağınız gayrimenkulün yalnızca %25'ini peşin ödeyerek konut kredisi almanız olası olabiliyor. Konut kredisi çekme şartları bankadan bankaya farklılık gösterse de esas alınan kriter; kredi notunuz ve geliriniz oluyor. Peki konut kredisi şartları nelerdir? En çok ne kadar konut kredisi kullanabilirsiniz?

GALERİ DEVAM EDİYOR
Konut kredisinde ne kadar ödeyeceğinizi anında öğrenin! 0.79, 0.69, 0.95, 1.25, 1.29 ve 1.35 alayı faiz oranlarıyla veriliyor!

100.000 TL 10 Yıl Vadeli Konut Kredisi Teklifi

AKBANK

Konut Kredisi

Aylık Taksit

1.702,65 TL

Faiz Oranı

% 1,37

Toplam Ödeme

206.094,50 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Ev Kredisi

Aylık Taksit

1.710,20 TL

Faiz Oranı

% 1,38

Toplam Ödeme

207.399,00 TL


Konut kredisinde ne kadar ödeyeceğinizi anında öğrenin! 0.79, 0.69, 0.95, 1.25, 1.29 ve 1.35 alayı faiz oranlarıyla veriliyor!

YAPI KREDİ

Aylık Taksit

1.717,75 TL

Faiz Oranı

% 1,39

Toplam Ödeme

207.930,00 TL

İNG BANK

Eşit Taksitli Mortgage

Aylık Taksit

1.817,33 TL

Faiz Oranı

% 1,52

Toplam Ödeme

219.913,10 TL

Konut kredisinde ne kadar ödeyeceğinizi anında öğrenin! 0.79, 0.69, 0.95, 1.25, 1.29 ve 1.35 alayı faiz oranlarıyla veriliyor!

VAKIFBANK

Konut Kredisi

Aylık Taksit

1.702,65 TL

Faiz Oranı

% 1,37

Toplam Ödeme

205.918,00 TL

ZİRAAT BANKASI

Konut Kredisi

Aylık Taksit

1.702,65 TL

Faiz Oranı

% 1,37

Toplam Ödeme

205.809,24 TL


Konut kredisinde ne kadar ödeyeceğinizi anında öğrenin! 0.79, 0.69, 0.95, 1.25, 1.29 ve 1.35 alayı faiz oranlarıyla veriliyor!

FİNANSBANK

Konut Kredisi

Aylık Taksit

1.786,43 TL

Faiz Oranı

% 1,48

Toplam Ödeme

216.172,06 TL

DENİZBANK

Konut Kredisi

Aylık Taksit

1.943,18 TL

Faiz Oranı

% 1,68

Toplam Ödeme

235.500,20 TL

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