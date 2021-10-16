Konut kredisinde ne kadar ödeyeceğinizi anında öğrenin! 0.79, 0.69, 0.95, 1.25, 1.29 ve 1.35 alayı faiz oranlarıyla veriliyor!

Türkiye'de 2007 senesinde yasalaşan mortgage ya da başka adıyla konut kredisi ile seneler süresince kira ödemek yerine, aylık ödeme koşullarınıza ideal uzun vadelerde konut kredisi çekerek bir ev sahibi olmak olası oluyor. Bu anlamda bankalar 0.79, 0.69, 0.95, 1.25, 1.29 ve 1.35 faiz oranlarıyla konut kredisi olanağı sunuyor. Konut kredisi ile satın alacağınız gayrimenkulün yalnızca %25'ini peşin ödeyerek konut kredisi almanız olası olabiliyor. Konut kredisi çekme şartları bankadan bankaya farklılık gösterse de esas alınan kriter; kredi notunuz ve geliriniz oluyor. Peki konut kredisi şartları nelerdir? En çok ne kadar konut kredisi kullanabilirsiniz?