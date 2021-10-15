138 saat raflardan inmeyecek indirimler! BİM 15 Ekim aktüel kataloğu ürünleri belli oldu! Yeni fırsat duyurusu tam 3 sayfa

138 saat raflardan inmeyecek indirimler başladı. BİM 15 Ekim aktüel kataloğu ürünleri belli oldu! Yeni fırsat duyurusu tam 3 sayfa olarak karşımıza çıktı. BİM'de dikkat çekecek ürünler arasında Keyif Abdullah Efendi Közde Pişirme Teknolojili Türk Kahvesi Makinesi, Paşabahçe Toscana Şekerlik/ Lokumluk, Heifer Işıklı Kettle, 3 Katlı Modern Ayakkabılık, Uçar Oyuncak Oyuncak Tamir Seti/ Güzellik Masası, Woodoy İkili Çeşitkenar Kuleler, Kumtel Siyah Cam Ankastre Set var. İşte BİM 15 Ekim aktüel kataloğu ürün listesi...