138 saat raflardan inmeyecek indirimler! BİM 15 Ekim aktüel kataloğu ürünleri belli oldu! Yeni fırsat duyurusu tam 3 sayfa
BİM 15 Ekim aktüel kataloğunda yer alan ürünler marketlerden alışveriş yapacak olanlar tarafından merak ediliyor. BİM'de bugünden itibaren Dijitsu 40" Full HD Uydu Alıcılı Televizyon, Jabra 25H Kablosuz Kulaklık, Philips FC9330 Süpürge, Fakir Alina Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizleyici, HP 160 Kablolu Klavye ve Mouse Seti, Stanley Termos 470 ml, Fakir Buharlı Temizleme Makinesi, Dexim Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh, Kumtel Siyah Cam Ankastre Set, Polosmart Karaoke Mikrofon Işık Küresi, Glass in Love Borosilikat Cam Yağlık, 3 Bölmeli Organizer Saklama Kabı ve Keyif Abdullah Efendi Közde Pişirme Teknolojili Türk Kahvesi Makinesi ürünleri ön planda yer aldı.
15.10.2021 09:59
- Son Güncelleme: 15.10.2021 10:22
138 saat raflardan inmeyecek indirimler başladı. BİM 15 Ekim aktüel kataloğu ürünleri belli oldu! Yeni fırsat duyurusu tam 3 sayfa olarak karşımıza çıktı. BİM'de dikkat çekecek ürünler arasında Keyif Abdullah Efendi Közde Pişirme Teknolojili Türk Kahvesi Makinesi, Paşabahçe Toscana Şekerlik/ Lokumluk, Heifer Işıklı Kettle, 3 Katlı Modern Ayakkabılık, Uçar Oyuncak Oyuncak Tamir Seti/ Güzellik Masası, Woodoy İkili Çeşitkenar Kuleler, Kumtel Siyah Cam Ankastre Set var. İşte BİM 15 Ekim aktüel kataloğu ürün listesi...