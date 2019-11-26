Konut kredisinde mahkemeden emsal karar! Ödenen paralar iade edilecek
Tüketici Mahkemesi konut kredisi konusunda emsal bir karara imza attı. Konut kredisi çektikten sonra vefat eden bir kişinin borcunu mirasçıları ödemeyi sürdürdü. Ancak hayatını kaybeden kişinin kredi çekerken hayat sigortası yapılmasını talep ettiği, banka tarafından ise bu sigortanın yapılmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine dava açan mirasçıları haklı bulan mahkeme, ödenen ücretlerin iadesine hükmetti.
Tüketici Mahkemesi, çektiği konut kredisini öderken ölen kişinin kalan borcunu mirasçılarından talep eden bankanın hayat sigortası yapmadığı ortaya çıkınca 4 yıl boyunca ödenen kredilerin iadesine hükmetti. Dava dosyasına göre, C.K, 2012 yılında bir kamu bankasından 66 bin TL tutarında konut kredisi çekti.
YERİNE GETİRMEDİ
Bunun üzerine aile, avukatı Fırat Bilici aracılığıyla Ankara 13. Tüketici mahkemesine dava açtı. Dava dilekçesinde, "Davacıların, miras bırakanlarının vefatı üzerine, sigortadan yararlanmak üzere davalıya başvurmaları ile davalının sigorta yapma yükümlülüğünü miras bırakanın açık muvafakati olmasına rağmen yerine getirmediği bu sebeple de yararlanamayacakları ortaya çıkmıştır.
BANKA SİGORTA YAPMADI
Mahkemenin görevlendirdiği bilirkişi hazırladığı raporda, "Taahhütname başlığı altında krediye ilişkin konut ve hayat sigortalarının yapılmasını açık ve net bir şekilde talep etmiş olduğu, bu talebe karşılık, davalı bankanın konut finansman kredisine ilişkin hayat sigortası sözleşmesini yapmadığının tespit edildiği, söz konusu kredi borçlusunun hayat sigortasına engel teşkil edecek herhangi bir sağlık beyanı olup olmadığının görülemediği, müşterinin talebine rağmen hayat sigortasının yapılmadığı" tespitinde bulundu.