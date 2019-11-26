Konut kredisinde mahkemeden emsal karar! Ödenen paralar iade edilecek

BANKA SİGORTA YAPMADI

Mahkemenin görevlendirdiği bilirkişi hazırladığı raporda, "Taahhütname başlığı altında krediye ilişkin konut ve hayat sigortalarının yapılmasını açık ve net bir şekilde talep etmiş olduğu, bu talebe karşılık, davalı bankanın konut finansman kredisine ilişkin hayat sigortası sözleşmesini yapmadığının tespit edildiği, söz konusu kredi borçlusunun hayat sigortasına engel teşkil edecek herhangi bir sağlık beyanı olup olmadığının görülemediği, müşterinin talebine rağmen hayat sigortasının yapılmadığı" tespitinde bulundu.