Son dakika: Ücretli plastik poşetlerde flaş karar! 2020'de poşet fiyatları...
2019 yılının başında başlayan "ücretli poşet uygulaması"nda poşet fiyatı 25 kuruş olarak belirlenmişti. Yeni yılda zam yapılması planlanan poşet fiyatları ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri karar verdi. Peki 2020 yılında ücretli poşetler ne kadar olacak?
Türkiye, 1 Ocak 2019 itibarıyla 'ücretli plastik poşet' uygulamasına geçmişti ve perakende satış noktalarında plastik poşetler tüketiciye 25 kuruştan satılmaya başlanmıştı. Uygulama bir yandan eleştirilirken bir yandan da çevrenin temiz tutulmasına büyük katkı sağlayacağı için geniş kitlelerce desteklenmişti. Belirlenen kanuna göre her yıl plastik poşet fiyatlarının ücreti tabanı 25 kuruştan az olmamak şartıyla yeniden güncellenecek.
"Zaten zor durumda olan plastik poşet üretim sektörümüzün ve tüketicilerin daha fazla olumsuz etkilenmemesi adına poşet ücretinin kesinlikle artırılmaması için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 2020 yılı poşet fiyatlarının artmaması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın fiyat belirleme komisyonu toplantısına TOBB Meclisi, PAGEV Poşet Sanayicileri Komitesi olarak katıldık. Perakendeciler, tüketiciler ve üreticiler açısından olayın tüm boyutlarını değerlendirdik. Komisyonda fiyatın artırılmaması yönünde karar aldık."