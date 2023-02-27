Aile destek ödeme TAKVİMİ 2023! Şubat ayı Aile sosyal yardım paraları YATTI MI, ne zaman yatacak? Sorgulama ekranı ve LİSTESİ!

2023 Şubat ayı sosyal yardım paraları yattı mı, neden yatmadı, ne zaman yatacak sorusu sıkça araşırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerin bu ay hangi gün yatacağı araştırılıyor. İhtiyaç sahibi aileler başvuru yaparak Aile sosyal yardım paralarından yararlanabiliyor. Program kapsamında verilen ödemeler 12 ay boyunca sürüyor. Henüz başvuru yapmamış olanlar E-devlet platformunu kullanarak başvuru yapabilir. İşte sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Aile destek ödeme TAKVİMİ 2023!