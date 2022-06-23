Konut kredisinde düzenleme! BDDK'dan konut kredisi kararı! 10 milyon ve 5 milyonluk konutlarda kredi imkanı...
Konut kredisinde düzenleme! Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Finansal İstikrarın Güçlendirilmesine Yönelik Tedbirler kapsamında konut kredilerinde kredi değer oranını tutar bazlı farklılaştırdı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) konut kredilerine ilişkin yeni karar aldı. Karara göre, 1. ve 2. el konutlar için konut kredilerinde kredi değer oranı farklılaştı. Degeri 10 milyon TL üzeri olan konutlar için kredi imkanı olmayacak. 2 ile 5 milyon TL arası konutlarda, yüzde 70, 2 milyon TL'nin altındaki konutlar için ise yüzde 90'a kadar kredi kullanılacak.
23.06.2022 18:35 - Son Güncelleme: 23.06.2022 18:45