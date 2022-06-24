Bu tarihi kaçıran başını taşlara vuracak! İslam Memiş'ten son dakika kritik bayram müjdesi! 'Bekleyin çünkü...' Ev ve araba fiyatları düşüyor!

Altın, dolarla ilgili yaptığı yorumlarla adından sıkça söz ettiren Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ev ve otomobil almayı düşünenlere çok önemli uyarılarda bulundu. Ev ve araba fiyatları o tarihte düşecek. Yeni ekonomi paketi ile fiyatların düşeceğini belirten Memiş, ''Balon fiyatlar görüldü, fiyatlar düşecek. Yeni tedbirlerle ilgili bir fren mekanizması olacak. Ev ve araç alacak vatandaşların beklemesinde fayda var.'' dedi ve ev ve araba alınması gereken tarihi apaçık duyurdu. İşte İslam Memiş'in milyonları ilgilendiren o açıklamaları...