Bu tarihi kaçıran başını taşlara vuracak! İslam Memiş'ten son dakika kritik bayram müjdesi! 'Bekleyin çünkü...' Ev ve araba fiyatları düşüyor!
Altın ve dolar yorumları milyonlarca kişi tarafından yakından takip edilen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş bu kez emlak ve otomotiv sektörüyle ilgili vatandaşları uyardı. Araba ve ev alma hayali olanları ilgilendiriyor! O tarihi bir yere not edin. Fiyatların düşeceği müjdesi geldi. İslam Memiş bayram sonrasını işaret ederek kritik açıklamalarda bulundu. ''Balon fiyatlar görüldü, fiyatlar düşecek.'' diyen Memiş konut ve otomobil alıcıları için tarih verdi. İşte İslam Memiş'ten son dakika açıklamalar...
Altın, dolarla ilgili yaptığı yorumlarla adından sıkça söz ettiren Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ev ve otomobil almayı düşünenlere çok önemli uyarılarda bulundu. Ev ve araba fiyatları o tarihte düşecek. Yeni ekonomi paketi ile fiyatların düşeceğini belirten Memiş, ''Balon fiyatlar görüldü, fiyatlar düşecek. Yeni tedbirlerle ilgili bir fren mekanizması olacak. Ev ve araç alacak vatandaşların beklemesinde fayda var.'' dedi ve ev ve araba alınması gereken tarihi apaçık duyurdu. İşte İslam Memiş'in milyonları ilgilendiren o açıklamaları...
Son dönemlerde konut ve otomobil fiyatlarının artması vatandaşları tedirgin ediyor. Ev ve ya araba almak isteyenler ne zaman harekete geçilmesi gerektiğini merak ediyor. Bu noktada hükümet tarafından açıklanacak yeni ekonomi paketi bekleniyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de açıklanmasını beklediği imar, tarım, yeniden yapılandırma ve konut ile ilgili paketin devreye girmesiyle olacakları yorumladı.