Konut kredisi yok! TOKİ'den 240 aya varan vadelerle ayda sadece 550 TL taksitle ev sahibi olun! Satışlar başladı...
TOKİ yeni projeleriyle milyonlarca kişiyi ev sahibi yapmaya devam ediyor. Son projesi bankaları fena kızdıracak. Nakit paranız yoksa ve bankadan kredi çekmek istemiyorsanız TOKİ'nin bu yeni projesi tam sizin için. Sadece 14 bin TL peşinat vererek aylık 550 TL ödeyip ev sahibi olabilirsiniz. Proje kapsamında aralarında İzmir, Kocaeli, Denizli, Erzincan, Konya, Erzurum ve Van'ın bulunduğu bir çok ilde satışlar başladı. Artık kira derdine son. Ödediğiniz kiradan bile daha ucuz taksitlerle ev sahibi olabilmek artık mümkün. İşte detaylar...
Bankalardan konut kredisi alıp iki katı borçlanmak yerine TOKİ'nin kredisiz konut projelerinden kolayca ev sahibi olabilirsiniz. Üstelik satışlarda vatandaşlara kolaylıklar sağlanarak 240 aya varan vadelerle anlaşmaya varılıyor. TOKİ'nin bu yeni projesiyle kiradan kurtulabilir, kira öder gibi ayda sadece 542,92 TL ödeme yapılarak evinizin anahtarını şıp diye alabilirsiniz. TOKİ bunun için sizden yalnızca 14 bin 477 TL peşinat istiyor. Peki hangi ilerde satışlar var? İşte detaylar...
ALT GELİR GRUBU BAŞVURU ŞARTLARI
Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;
T.C. vatandaşı olması,
Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il
nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir)
Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),
Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)