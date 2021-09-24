İşbirliği yapana 10 milyon TL destek! İşte o parayı almanın formülü
İşini büyütmek isteyen firma sahiplerine devlet birçok teşvik ve destek imkanı sunuyor. İşbirliği yaparak hem işini büyütmek, hem de istihdam yaratmak isteyen firmalara KOSGEB aracılığı ile geri ödemeli ya da geri ödemesiz şekilde 10 milyon liraya varan destek veriliyor. Peki bu destekleri kimler hangi şartlarda alabiliyor? İşte KOSGEB desteği almanın formülü...
24.09.2021 16:28
- Son Güncelleme: 24.09.2021 16:30
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesi, karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirlikleri tesis etmelerine katkı sağlanması amacıyla hayata geçirilen program ile 2 farklı işbirliği modeline destek sağlanıyor. İşte desteğin detayları:
HANGİ MODELLER UYGULANIYOR?
- İŞLETİCİ KURULUŞ MODELİ: Projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu, işbirliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından yürütüldüğü ortaklık modeli. Bu modelde 5 milyon liraya varan destek sağlanıyor.