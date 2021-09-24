Vav TV İzle
Haberler Ekonomi İşbirliği yapana 10 milyon TL destek! İşte o parayı almanın formülü

İşbirliği yapana 10 milyon TL destek! İşte o parayı almanın formülü

İşini büyütmek isteyen firma sahiplerine devlet birçok teşvik ve destek imkanı sunuyor. İşbirliği yaparak hem işini büyütmek, hem de istihdam yaratmak isteyen firmalara KOSGEB aracılığı ile geri ödemeli ya da geri ödemesiz şekilde 10 milyon liraya varan destek veriliyor. Peki bu destekleri kimler hangi şartlarda alabiliyor? İşte KOSGEB desteği almanın formülü...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
24.09.2021 16:28 - Son Güncelleme: 24.09.2021 16:30
İşbirliği yapana 10 milyon TL destek! İşte o parayı almanın formülü

İşini büyütmek isteyen firmaların yardımına nakdi destekler koşuyor. Bu desteklerden biri de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) İşbirliği Destek Programı kapsamında sağlanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşbirliği yapana 10 milyon TL destek! İşte o parayı almanın formülü

Büyümek için işbirliği yapan firmalara geri ödemeli ve geri ödemesiz 10 milyon liraya varan desteğin yolu açılıyor.

İşbirliği yapana 10 milyon TL destek! İşte o parayı almanın formülü

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesi, karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirlikleri tesis etmelerine katkı sağlanması amacıyla hayata geçirilen program ile 2 farklı işbirliği modeline destek sağlanıyor. İşte desteğin detayları:

İşbirliği yapana 10 milyon TL destek! İşte o parayı almanın formülü

HANGİ MODELLER UYGULANIYOR?
- İŞLETİCİ KURULUŞ MODELİ: Projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu, işbirliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından yürütüldüğü ortaklık modeli. Bu modelde 5 milyon liraya varan destek sağlanıyor.

İşbirliği yapana 10 milyon TL destek! İşte o parayı almanın formülü

- PROJE ORTAKLIĞI MODELİ: Proje ortaklarından her birinin, proje başvuru formunun iş-zaman planında belirtilen faaliyetlerin bir bölümünü yerine getirdikleri ortaklık modeli. Bu modelde ise 10 milyon liraya varan destek imkanı bulunuyor.

SON DAKİKA