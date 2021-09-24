İşbirliği yapana 10 milyon TL destek! İşte o parayı almanın formülü

HANGİ MODELLER UYGULANIYOR?

- İŞLETİCİ KURULUŞ MODELİ: Projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu, işbirliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından yürütüldüğü ortaklık modeli. Bu modelde 5 milyon liraya varan destek sağlanıyor.