Konut kredisi son dakika faiz duyurusu! 1,29-1.34 ve 120 ay vade! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası evi olmayana veriyor
120 ay vadeli konut kredisi Kasım 2021 devresi faiz oranları bir bir ilan edilmeye başlandı. Devlet bankalarının konut kredisi duyuruları ve güncel oranları da açıklandı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ta kendi resmi kurumsal sayfaları üzerinden ev alabilmek amacıyla kredi çekecek olan müşterilerine hangi faiz oranlarını sunulacağını duyurdu. İşte devlet bankalarının sonbahar kampanyaları ile yeni kredi faiz oranları.
Peş peşe açıklama yapıldı. Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası evi olmayana anında veriyor! 120 ay vade ile konut kredisi kullanıp kendi evini almayı planlayan vatandaşlar amacıyla Kasım ayı faiz oranları bankaların resmi sitelerinden ilan edildi. Devlet bankalarının konut kredisi paketleri değişik değişik ilan edilir. Hatta Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank ev alacak olan müşterilerine değişik kredi paketleri sunarlar. Ziraat Bankası konut kredisi amacıyla standart paketiyle ön plana çıkıyor. Maaş müşterilerine ve hiç müşterisi olmayanlara banka yüzde 1.29 faiz oranıyla konut kredisi sağlıyor.
DEVLET BANKALARININ KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI KASIM 2021
Devlet bankalarının konut kredisi paketleri değişik değişik ilan edilir. Hatta Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank ev alacak olan müşterilerine değişik kredi paketleri sunarlar. Yeni devresinin kampanyalı kampanyasız kredi olanaklarında detaylı imkanlar bulunuyor. Vade farkı programı olmadan kısa ve uzun vadeli ödeme planları yayınlayan bankalar birtakım evlerin özel hallerine göre daha düşük faizli kredi olanakları sağlıyor.
ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI
Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,37'den 1,29'a geriledi.