Konut kredisi son dakika faiz duyurusu! 1,29-1.34 ve 120 ay vade! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası evi olmayana veriyor

Peş peşe açıklama yapıldı. Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası evi olmayana anında veriyor! 120 ay vade ile konut kredisi kullanıp kendi evini almayı planlayan vatandaşlar amacıyla Kasım ayı faiz oranları bankaların resmi sitelerinden ilan edildi. Devlet bankalarının konut kredisi paketleri değişik değişik ilan edilir. Hatta Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank ev alacak olan müşterilerine değişik kredi paketleri sunarlar. Ziraat Bankası konut kredisi amacıyla standart paketiyle ön plana çıkıyor. Maaş müşterilerine ve hiç müşterisi olmayanlara banka yüzde 1.29 faiz oranıyla konut kredisi sağlıyor.