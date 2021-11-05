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Araç sahipleri dikkat! Son 1 ay kaldı! Cezası 835 lira! Kış lastiği uygulaması ne zaman?

Milyonlarca araç sahibi kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kış lastiği taktırmak için oto lastikçilerin yolunu tuttu. 1 Aralık'tan itibaren başlayacak kış lastiği uygulaması 1 Nisan'da sona erecek. Kış lastiği taktırmayanlar ise 835 lira ceza ödeyecek.

05.11.2021 09:24 - Son Güncelleme: 05.11.2021 09:24
Araç sahipleri dikkat! Son 1 ay kaldı! Cezası 835 lira! Kış lastiği uygulaması ne zaman?

Kış döneminin yaklaşmasıyla birlikte araç sahipleri henüz erken de olsa kış lastiği taktırmaya başladı. Zorunluluğun başlamasıyla yoğunluk oluşacağından dolayı şimdiden lastiklerini taktıran vatandaşların lastikçilerin yolunu tuttu.

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Araç sahipleri dikkat! Son 1 ay kaldı! Cezası 835 lira! Kış lastiği uygulaması ne zaman?

Ülke genelinde 1 Aralık tarihinde başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulamasına sayılı günler kala oto lastikçilerde oluşan yoğunlukla beraber, oto lastik işiyle uğraşan esnaf, can güvenliği için lastik tarihlerinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Araç sahipleri dikkat! Son 1 ay kaldı! Cezası 835 lira! Kış lastiği uygulaması ne zaman?

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN?
Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan 2022'ye kadar devam edecek.

Araç sahipleri dikkat! Son 1 ay kaldı! Cezası 835 lira! Kış lastiği uygulaması ne zaman?

KIŞ LASTİĞİ TAKTIRMAMANIN CEZASI NE KADAR?
Kurala uymayan araçların sürücülerine 835 TL ceza kesilecek. Söz konusu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerlendirme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2022 itibarıyla güncellenecek.

Araç sahipleri dikkat! Son 1 ay kaldı! Cezası 835 lira! Kış lastiği uygulaması ne zaman?

KIŞ LASTİĞİ HAZIRLIKLARI BAŞLADI
30 yıldır oto lastikçiliği yapan esnaf Adil İdin, havaların soğumasıyla beraber yoğunluğunda başladığını belirterek, vatandaşların lastik alırken tarih ve kalitesine dikkat etmesi gerektiğine vurgu yaparak, şunları söyledi;

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