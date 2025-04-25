Konut kredisi faizleri değişti: Ziraat Bankası, İNG, İş Bankası 1 milyon TL konut kredisi hesaplaması

Kredi Tutarı: 1.000.000 TL
Vade: 120 Ay
Faiz Oranı: %2,59
Aylık Taksit: 27.162,91 TL
Yıllık Maliyet Oranı: %36,83
Kredi Tutarı: 1.000.000 TL
Vade: 120 Ay
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 34.532,12 TL
Tahsis Ücreti: 5.000 TL
Toplam Geri Ödeme: 4.143.852,14 TL
Toplam Maliyet Oranı: %50,60
Faiz Oranı: %3,10
Aylık Taksit: 31.815,84 TL
Toplam Geri Ödeme: 3.817.900,80 TL
Yıllık Maliyet Oranı: %46,13
Ek Masraflar:
Tahsis Ücreti: 5.000 TL
Ekspertiz: 24.000 TL
Sigortalar ve Diğer Masraflar: 12.796,15 TL
Toplam Ek Masraf: 41.796,15 TL
✅ Faiz oranı
✅ Aylık taksit tutarı
✅ Toplam geri ödeme
✅ Ek masraflar (sigorta, ekspertiz, dosya masrafları)
✅ Bankanın güvenilirliği ve müşteri desteği
Kaynak: takvim.com.tr ve bankaların resmi web siteleri
Görseller takvim.com.tr ve bankaların resmi web siteleri