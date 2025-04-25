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Konut kredisi faizleri değişti: Ziraat Bankası, İNG, İş Bankası 1 milyon TL konut kredisi hesaplaması

Ev sahibi olma hayali kuranlar için konut kredisi faiz oranlarındaki güncellemeler büyük önem taşıyor. 1 milyon TL gibi yüksek tutarlarda çekilen kredilerde faiz oranındaki küçük farklar bile toplam geri ödeme miktarını ciddi şekilde etkiliyor. Bankalar arasında farklılıklar var. İşte 2025 Nisan ayı itibarıyla bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ve ödeme tabloları.

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Giriş Tarihi :25 Nisan 2025 , 13:36 Güncelleme Tarihi :25 Nisan 2025 , 13:36
Konut kredisi faizleri değişti: Ziraat Bankası, İNG, İş Bankası 1 milyon TL konut kredisi hesaplaması

İşte 2025 Nisan ayı itibarıyla bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ve ödeme tabloları:

Konut kredisi faizleri değişti: Ziraat Bankası, İNG, İş Bankası 1 milyon TL konut kredisi hesaplaması

🏦 Ziraat Bankası Konut Kredisi (Nisan 2025)

  • Kredi Tutarı: 1.000.000 TL

  • Vade: 120 Ay

  • Faiz Oranı: %2,59

  • Aylık Taksit: 27.162,91 TL

  • Yıllık Maliyet Oranı: %36,83

Konut kredisi faizleri değişti: Ziraat Bankası, İNG, İş Bankası 1 milyon TL konut kredisi hesaplaması

💼 İNG Konut Kredisi

  • Kredi Tutarı: 1.000.000 TL

  • Vade: 120 Ay

  • Faiz Oranı: %3,39

  • Aylık Taksit: 34.532,12 TL

  • Tahsis Ücreti: 5.000 TL

  • Toplam Geri Ödeme: 4.143.852,14 TL

  • Toplam Maliyet Oranı: %50,60

Konut kredisi faizleri değişti: Ziraat Bankası, İNG, İş Bankası 1 milyon TL konut kredisi hesaplaması

🏛️ İş Bankası Konut Kredisi

  • Faiz Oranı: %3,10

  • Aylık Taksit: 31.815,84 TL

  • Toplam Geri Ödeme: 3.817.900,80 TL

  • Yıllık Maliyet Oranı: %46,13

  • Ek Masraflar:

    • Tahsis Ücreti: 5.000 TL

    • Ekspertiz: 24.000 TL

    • Sigortalar ve Diğer Masraflar: 12.796,15 TL

    • Toplam Ek Masraf: 41.796,15 TL

Konut kredisi faizleri değişti: Ziraat Bankası, İNG, İş Bankası 1 milyon TL konut kredisi hesaplaması

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Banka Faiz Oranı Aylık Taksit Toplam Ödeme
Halkbank %2,79 28.966 TL 3.492.488 TL
Konut kredisi faizleri değişti: Ziraat Bankası, İNG, İş Bankası 1 milyon TL konut kredisi hesaplaması
Akbank %2,85 29.513 TL 3.561.148 TL
QNB %2,94 30.337 TL 3.657.126 TL
Konut kredisi faizleri değişti: Ziraat Bankası, İNG, İş Bankası 1 milyon TL konut kredisi hesaplaması

Konut Kredisi Seçerken Nelere Dikkat Etmeli?

✅ Faiz oranı
✅ Aylık taksit tutarı
✅ Toplam geri ödeme
✅ Ek masraflar (sigorta, ekspertiz, dosya masrafları)
✅ Bankanın güvenilirliği ve müşteri desteği

Kaynak: takvim.com.tr ve bankaların resmi web siteleri

Görseller takvim.com.tr ve bankaların resmi web siteleri