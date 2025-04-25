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CANLI ALTIN FİYATLARI | 25 Nisan altın ne kadar? İşte çeyrek, gram ve yarım altın güncel fiyatları...

Altın piyasasında gözler 25 Nisan Cuma gününe çevrildi. Yatırımcıların ve vatandaşların yakından takip ettiği gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları, haftanın son işlem gününde ne kadar oldu sorusu merak ediliyor. Özellikle son dönemde dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları, güncel alış ve satış rakamlarıyla yeniden gündemde. Peki 25 Nisan 2025 itibarıyla altın fiyatlarında son durum ne? İşte gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarına dair güncel veriler…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Nisan 2025 , 08:55 Güncelleme Tarihi :25 Nisan 2025 , 09:03
CANLI ALTIN FİYATLARI | 25 Nisan altın ne kadar? İşte çeyrek, gram ve yarım altın güncel fiyatları...

Bugün altın fiyatları ne kadar olduğu araştırılırken altın alım-satımı yapacak olanlar, "Bugün gram altın ve çeyrek altın kaç TL?" sorusunun yanıtını arıyor. Haftanın son işlem gününde gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatlarında son durum gündeme geliyor. Peki yarım altın ne kadar? İşte güncel fiyatları…

CANLI ALTIN FİYATLARI | 25 Nisan altın ne kadar? İşte çeyrek, gram ve yarım altın güncel fiyatları...

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI

🔸Gram Altın (TL/GR)

Alış: 4.099,25 TL

Satış: 4.099,73 TL

🔸Çeyrek Altın

Alış: 6.783,00 TL

Satış: 6.848,00 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI | 25 Nisan altın ne kadar? İşte çeyrek, gram ve yarım altın güncel fiyatları...

25 NİSAN GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 4.107 TL

Satış: 4.108 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI | 25 Nisan altın ne kadar? İşte çeyrek, gram ve yarım altın güncel fiyatları...

25 NİSAN ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 6.795 TL

Satış: 6.858 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI | 25 Nisan altın ne kadar? İşte çeyrek, gram ve yarım altın güncel fiyatları...

25 NİSAN YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 13.591 TL

Satış: 13.717 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI | 25 Nisan altın ne kadar? İşte çeyrek, gram ve yarım altın güncel fiyatları...

25 NİSAN TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış: 27.098 TL

Satış: 27.329 TL

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CANLI ALTIN FİYATLARI | 25 Nisan altın ne kadar? İşte çeyrek, gram ve yarım altın güncel fiyatları...

25 NİSAN CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Alış: 27.548 TL

Satış: 27.965 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI | 25 Nisan altın ne kadar? İşte çeyrek, gram ve yarım altın güncel fiyatları...

25 NİSAN 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR OLDU?

Alış: 3.788,15

Satış: 3.993,47

CANLI ALTIN FİYATLARI | 25 Nisan altın ne kadar? İşte çeyrek, gram ve yarım altın güncel fiyatları...

25 NİSAN ATA ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış: 27.413,63

Satış: 28.105,88

(Fotoğraflar: AA, Takvim Foto Arşiv)