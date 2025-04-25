CANLI ALTIN FİYATLARI | 25 Nisan altın ne kadar? İşte çeyrek, gram ve yarım altın güncel fiyatları...

Bugün altın fiyatları ne kadar olduğu araştırılırken altın alım-satımı yapacak olanlar, "Bugün gram altın ve çeyrek altın kaç TL?" sorusunun yanıtını arıyor. Haftanın son işlem gününde gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatlarında son durum gündeme geliyor. Peki yarım altın ne kadar? İşte güncel fiyatları…