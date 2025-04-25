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18 ay vadeli 50 bin TL'nin geri ödemesi belli oldu

25 Nisan 2025 itibarıyla bankalar ihtiyaç kredisi faiz oranlarında yeni bir artışa gitti. Faizlerin yükselmesiyle birlikte 18 ay vadeli 50 bin TL ihtiyaç kredisi çekecek olan vatandaşların ödeyeceği aylık taksitler ve toplam geri ödeme tutarları da netleşti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Nisan 2025 , 14:43 Güncelleme Tarihi :25 Nisan 2025 , 14:43
18 ay vadeli 50 bin TL’nin geri ödemesi belli oldu

Daha düşük maliyetle kredi kullanmak isteyenler, piyasadaki en avantajlı oranları araştırmaya başladı. Peki, hangi banka ne kadar taksit sunuyor? İşte güncel liste! 👇🏻

18 ay vadeli 50 bin TL’nin geri ödemesi belli oldu

🏦 50 Bin TL İçin 18 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları

Yapı Kredi

Aylık Taksit: 4.384 TL

Faiz Oranı: %4,09

Toplam Ödeme: 79.241 TL

ING

Aylık Taksit: 4.428 TL

Faiz Oranı: %4,19

Toplam Ödeme: 79.991 TL

18 ay vadeli 50 bin TL’nin geri ödemesi belli oldu

Enpara.com

Aylık Taksit: 4.539 TL

Faiz Oranı: %4,44

Toplam Ödeme: 81.704 TL

QNB Finansbank

Aylık Taksit: 4.584 TL

Faiz Oranı: %4,54

Toplam Ödeme: 82.798 TL

18 ay vadeli 50 bin TL’nin geri ödemesi belli oldu

Türkiye İş Bankası

Aylık Taksit: 4.611 TL

Faiz Oranı: %4,60

Toplam Ödeme: 83.284 TL

Akbank

Aylık Taksit: 4.647 TL

Faiz Oranı: %4,68

Toplam Ödeme: 83.933 TL

18 ay vadeli 50 bin TL’nin geri ödemesi belli oldu

VakıfBank

Aylık Taksit: 4.697 TL

Faiz Oranı: %4,79

Toplam Ödeme: 84.831 TL

Ziraat Bankası

Aylık Taksit: 4.788 TL

Faiz Oranı: %4,99

Toplam Ödeme: 86.474 TL

18 ay vadeli 50 bin TL’nin geri ödemesi belli oldu

Halkbank

Aylık Taksit: 4.908 TL

Faiz Oranı: %5,25

Toplam Ödeme: 88.632 TL

18 ay vadeli 50 bin TL’nin geri ödemesi belli oldu

📊 Hangi Banka Daha Avantajlı?

İhtiyaç kredisi çekerken en düşük faizi arayanlar için Yapı Kredi şu anda en uygun seçeneği sunuyor.

4,09% faiz oranı ile aylık 4.384 TL taksit ödeyerek toplamda 79.241 TL geri ödeme yapıyorsunuz.

18 ay vadeli 50 bin TL’nin geri ödemesi belli oldu

ING ise %4,19 faiz oranı ve 79.991 TL toplam ödeme ile ikinci sırada yer alıyor.

Öte yandan, Halkbank %5,25 faiz oranıyla en yüksek maliyetli kredi veren banka konumunda. Aylık 4.908 TL taksit ve toplam 88.632 TL ödeme gerekiyor.

18 ay vadeli 50 bin TL’nin geri ödemesi belli oldu

📌 Not: Bu bilgiler 25 Nisan 2025 itibarıyla geçerlidir. Bankalar faiz oranlarını ve kredi şartlarını güncelleyebilir.

Kaynak: Takvim.com.tr

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