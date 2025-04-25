18 ay vadeli 50 bin TL’nin geri ödemesi belli oldu

Daha düşük maliyetle kredi kullanmak isteyenler, piyasadaki en avantajlı oranları araştırmaya başladı. Peki, hangi banka ne kadar taksit sunuyor? İşte güncel liste! 👇🏻
Aylık Taksit: 4.384 TL
Faiz Oranı: %4,09
Toplam Ödeme: 79.241 TL
ING
Aylık Taksit: 4.428 TL
Faiz Oranı: %4,19
Toplam Ödeme: 79.991 TL
Enpara.com
Aylık Taksit: 4.539 TL
Faiz Oranı: %4,44
Toplam Ödeme: 81.704 TL
QNB Finansbank
Aylık Taksit: 4.584 TL
Faiz Oranı: %4,54
Toplam Ödeme: 82.798 TL
Türkiye İş Bankası
Aylık Taksit: 4.611 TL
Faiz Oranı: %4,60
Toplam Ödeme: 83.284 TL
Akbank
Aylık Taksit: 4.647 TL
Faiz Oranı: %4,68
Toplam Ödeme: 83.933 TL
İhtiyaç kredisi çekerken en düşük faizi arayanlar için Yapı Kredi şu anda en uygun seçeneği sunuyor.
4,09% faiz oranı ile aylık 4.384 TL taksit ödeyerek toplamda 79.241 TL geri ödeme yapıyorsunuz.
ING ise %4,19 faiz oranı ve 79.991 TL toplam ödeme ile ikinci sırada yer alıyor.
Öte yandan, Halkbank %5,25 faiz oranıyla en yüksek maliyetli kredi veren banka konumunda. Aylık 4.908 TL taksit ve toplam 88.632 TL ödeme gerekiyor.
📌 Not: Bu bilgiler 25 Nisan 2025 itibarıyla geçerlidir. Bankalar faiz oranlarını ve kredi şartlarını güncelleyebilir.
Kaynak: Takvim.com.tr
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