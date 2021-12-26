Konut kredisi faiz oranları düştü mü? 150.000 TL 48 ay vade ile aylık kaç taksit ödenir? Garanti, Ziraat, TEB faiz oranları…

Dolar kurundaki hareketlilik her alanda olduğu gibi ev fiyatlarını da yakından etkiliyor. Kendi evinin sahibi olup kirada oturmaktan kurtulmak isteyenler birikimlerinin üzerine uygun geri ödeme koşullarıyla konut kredisi çekerek bu hayaline kavuşmak istiyor. Peki Dolar düşüşü sonrasında Konut kredisi faiz oranları düştü mü? 150.000 TL 48 ay vade ile aylık kaç taksit ödenir? Garanti, Ziraat, TEB, QNB Finansbank gibi daha pek çok bankanın güncel konut kredisi faiz oranları haberimizde yer alıyor.