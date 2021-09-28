Konut almak isteyenler dikkat! 200 bin TL 120 ay vade imkanı ile evinize kavuşun! Bankalar birbirleriyle yarışa girdi...
Herkesin hayali bir ev sahibi olmaktır ve bunun için birikmiş parasının yanında kredi çekmek isteyen vatandaşlar güncel faiz oranlarını merak ediyor. İNG Bank'ın sunduğu uygun faiz oranı ile 200 bin TL 120 ay vade imkanı ile evinize kavuşabilirsiniz. Diğer tüm bankalar da birbirleriyle yarış haline girdi ve Merkez Bankası tarafından açıklanan faiz indirimi sonrasında bankalarda nasıl değişiklik olduğu merak konusu oldu. İşte konut kredisi için güncel faiz oranlarını haberimizde bulabilir ve bütçenize en uygunu seçebilirsiniz.
28.09.2021 15:40
- Son Güncelleme: 28.09.2021 15:40
Merkez Bankası tarafından açıklanan faiz indirimin ardından ev hayaliyle yanıp tutuşan vatandaşlar konut kredisi faizleri düştü mü, ev fiyatları ucuzladı mı? Gibi soruların yanıtlarını merak eder oldu. Uzun yıllardır biriktirdikleri paraya ek olarak bankadan uygun faiz oranları ile konut kredisi çekmek isteyenler için tüm bankaların güncel konut kredisi faiz oranlarını haberimizde derledik. Böylece zaman kaybetmeden istediğinizi seçebilirsiniz, bütçenizi koruyabilirsiniz.