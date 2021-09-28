Konut almak isteyenler dikkat! 200 bin TL 120 ay vade imkanı ile evinize kavuşun! Bankalar birbirleriyle yarışa girdi...

Merkez Bankası tarafından açıklanan faiz indirimin ardından ev hayaliyle yanıp tutuşan vatandaşlar konut kredisi faizleri düştü mü, ev fiyatları ucuzladı mı? Gibi soruların yanıtlarını merak eder oldu. Uzun yıllardır biriktirdikleri paraya ek olarak bankadan uygun faiz oranları ile konut kredisi çekmek isteyenler için tüm bankaların güncel konut kredisi faiz oranlarını haberimizde derledik. Böylece zaman kaybetmeden istediğinizi seçebilirsiniz, bütçenizi koruyabilirsiniz.