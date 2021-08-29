5.000-10.000 TL çeken bakın ne kadar geri ödeme yapıyor! Ziraat Bankası nüfus cüzdanı ile gelene veriyor

Nüfus cüzdanı ile gelene binlerce TL veriliyor. Ziraat Bankası tüketici kredisine dair bilgilendirmede bulundu. Kamu bankası doğrultusundan oluşturulan bildirimde 36 ay vadeli ve elastik ödeme seçenekli kredi verildiğini bildirdi. Başı darda olan vatandaşlar bankadan 5 bin TL çekerek ayda 193,28 TL, 10.000 TL çekerek ise 386,56 TL geri ödeme yapabilecekler. Tüm bireysel ihtiyaçlarınızın finansmanında kullanabileceğiniz 36 aya kadar vade olanağına sahip Tüketici Kredimize anında başvurun, paranız ideal faiz oranları ve istediğiniz ödeme seçenekleriyle en kısa sürede ödeyin.