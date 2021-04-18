Bir HAVELSAN başyapıtı daha! Komandolar hedefi yerli simülatörle vuracak

Simülatör sayesinde keskin nişancı temel eğitimleri çok daha kolay ve maliyet etkin şekilde gerçekleştirilebilecek. Atış eğitimleri halihazırda ‪500-600‬ metrelik mesafelerde yapılabiliyor. Keskin nişancı eğitimleri için ise güvenliği alınmış çok daha uzun mesafelerde ve geniş bir alanda (2-5 kilometrekare) güvenlik çemberi oluşturulması gerekiyor. Keskin Nişancı Simülatörü bu ihtiyacı bertaraf ederek, gerçek silah ve ekipmanla istenilen çevresel faktörler ve senaryolarda güvenli bir eğitim yapılabilmesine olanak veriyor.