İstifa edene ise kıdem tazminatı ödenmesi... Emekli olmayı bekleyenler için büyük müjde! 49 yaşında emekli olabilirsiniz!
İstifa edene ise kıdem tazminatı ödenmesi... Çalışma hayatında yer alan kadınlar emeklilikleri için doğum borçlanması yapabilirler. Doğum borçlanmasında süreç en fazla üç doğum için geçerli. Aynı şekilde erkek çalışanlarda askerlik borçlanması yapabilirler. Özellikle geçmiş dönemlerde askerlik sürecinin 18 ay, 15 ay ve 12 ay olduğu düşünülürse çalışanlara ek avantaj sağlanabilir. Aşinayı üzere çalışanların emekli olacakları yaş, ilk olarak işe giriş tarihiyle orantılı. Çalışma yaşamına 1999 seneyi Eylül ayı evveli başlamış olanlar daha erken emeklilik hakkı elde ediyorlar. Emeklilik için prim borcu olanlar doğum ve askerlik borçlanması yaparak emeklilik yaşını düşebiliyorlar.
Çalışma hayatının içine giren her vatandaş için en çok merak edilen konuların başında ne zaman emekli olunacağı gelmektedir. Çünkü bazı tarihlerde yapılan düzenlemelerden dolayı emeklilik tarihleri değişebilmektedir. Çalışma hayatının içinde yer alanlar prim borçlanması yaparak emeklilik sürelerini geri çekme hakkına sahip olabiliyorlar. Bu noktada erkekler askerlik yaptıkları süre kadar prim borçlanması yapma hakkına sahip oluyorlar.