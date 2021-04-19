İstifa edene ise kıdem tazminatı ödenmesi... Emekli olmayı bekleyenler için büyük müjde! 49 yaşında emekli olabilirsiniz!

İstifa edene ise kıdem tazminatı ödenmesi... Çalışma hayatında yer alan kadınlar emeklilikleri için doğum borçlanması yapabilirler. Doğum borçlanmasında süreç en fazla üç doğum için geçerli. Aynı şekilde erkek çalışanlarda askerlik borçlanması yapabilirler. Özellikle geçmiş dönemlerde askerlik sürecinin 18 ay, 15 ay ve 12 ay olduğu düşünülürse çalışanlara ek avantaj sağlanabilir. Aşinayı üzere çalışanların emekli olacakları yaş, ilk olarak işe giriş tarihiyle orantılı. Çalışma yaşamına 1999 seneyi Eylül ayı evveli başlamış olanlar daha erken emeklilik hakkı elde ediyorlar. Emeklilik için prim borcu olanlar doğum ve askerlik borçlanması yaparak emeklilik yaşını düşebiliyorlar.

19.04.2021 08:34 - Son Güncelleme: 19.04.2021 08:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





