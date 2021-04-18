Yatırım yapmak için en iyi altcoinler hangileri? 2021 yatırım için en ucuz hangi kripto paralar satın alınabilir?
Son zamanlarda oldukça popular hale gelen kripto paralarla ilgili vatandaşlar Yatırım yapmak için en iyi altcoinler hangileri? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Hem güzel getiri sağlasın hem de ucuz satına alınabilsin diye 2021 yatırım için en ucuz hangi kripto paralar satın alınabilir? Sorgulamasının yanıtları arama motorlar üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Para kaybetmemek için daha sağlam adımlar atmak isteyenler için yatırım için en ideal olan altcoinlerin neler olduğunu haberimizde derledik.
Son zamanlarda oldukça popular hale gelen kripto paralarla ilgili vatandaşlar Yatırım yapmak için en iyi altcoinler hangileri? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Hem güzel getiri sağlasın hem de ucuz satına alınabilsin diye 2021 yatırım için en ucuz hangi kripto paralar satın alınabilir? Sorgulamasının yanıtları arama motorlar üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Para kaybetmemek için daha sağlam adımlar atmak isteyenler için yatırım için en ideal olan altcoinlerin neler olduğunu haberimizde derledik.
Kripto para piyasasına olan ilgi gün geçtikçe artıyor ve vatandaşlar yatırım yapmak için en ideal seçeneği öğrenmek istiyor. Dijital paralarda yaşanan yükselişler cazip geliyor ve para yatırarak daha büyük kazançlar sağlamak hedefleniyor. Bu noktada Yatırım yapmak için en iyi altcoinler hangileri? 2021 yatırım için en ucuz hangi kripto paralar satın alınabilir? Sorularına cevap arıyor. Hem uygun fiyata alınacak hem de büyük getiriler sağlayacak olan altcoin seçeneği hangisi? İşte tüm detaylar…
BİTCOİN VE ETHEREUM ÖN PLANDa
2020 yılının ilk 6 ayında gösterdiği beklenmedik düşüşün ardından yeni bir ralliye başlayan ve o dönemden beri yatırımcısına kazandıran Bitcoin, 2021 yılında da öne çıkan kripto paralar arasında yer alıyor. Piyasanın lideri olarak bilinen Bitcoin, 2021 yılının başından bu zaman kadar performansı ile yatırımcılarının yüzünü güldürdü. Kurumsal ilginin de günden günde arttığı Bitcoin'in yükselişini sürdürmesi bekleniyor.
Bitcoin'în yanı sıra DeFi sektörünün hakimi olan ve hacim bakımından en büyük altcoin olan Ethereum da 2021 yılında yatırım yapılabilecek kripto paralar arasında yer alıyor.
Cardano (ADA)
O yatırım ucuz cryptocurrencies gelince, üst konum gitmek zorunda ADA . Madeni para, son birkaç ayda 1 Ocak'ta 0.182 dolardan 27 Şubat'ta 1.45 dolara yükselen muazzam bir fiyat artışı gördü. Bundan sonra, son bir buçuk gün olmasına rağmen 1 dolara geri dönen bir düzeltme gördü. bu seviyelerden 1.437 dolara yükselmeyi başardı ve bu da onu son zamanların en yüksek seviyesine çok yaklaştırıyor.
Cardano'nun kullanım ve popülaritesinde bu kadar artış görmesinin ana nedeni, sonunda ağında akıllı sözleşmeler yaratma yeteneğini getiren son güncellemedir. Cardano her zaman işleri yavaş yapan ve zamanını alan proje türü olmuştur. Ancak bir şey ortaya çıktığında kusursuz çalışır. Yıllar süren yavaş ve istikrarlı bir gelişme aldı ve sonunda karşılığını alarak ADA'ya izin verdi.