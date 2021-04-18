Yatırım yapmak için en iyi altcoinler hangileri? 2021 yatırım için en ucuz hangi kripto paralar satın alınabilir?

BİTCOİN VE ETHEREUM ÖN PLANDa

2020 yılının ilk 6 ayında gösterdiği beklenmedik düşüşün ardından yeni bir ralliye başlayan ve o dönemden beri yatırımcısına kazandıran Bitcoin, 2021 yılında da öne çıkan kripto paralar arasında yer alıyor. Piyasanın lideri olarak bilinen Bitcoin, 2021 yılının başından bu zaman kadar performansı ile yatırımcılarının yüzünü güldürdü. Kurumsal ilginin de günden günde arttığı Bitcoin'in yükselişini sürdürmesi bekleniyor.

Bitcoin'în yanı sıra DeFi sektörünün hakimi olan ve hacim bakımından en büyük altcoin olan Ethereum da 2021 yılında yatırım yapılabilecek kripto paralar arasında yer alıyor.