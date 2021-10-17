Koluna altın bilezik tak! Meslek sahibi olmak isteyen gençlere devletten aylık 768 TL maaş ödemesi! Başvuru şartları...
Artan yurt ve kira fiyatlarının sonrasında pek çok öğrenci zor halde kaldı. Geçimini sağlamak amacıyla değişik işler de çalışanlar da var, kendi mesleği ile alakalı staj yapan da. Eskiden stajyerler bedava işçi gibi görülürdü; fakat şimdi 768 TL ödeme yapılıyor, bunun beraberinde sigortaları da yatıyor. Öğrenim zamanı içerisinde elde edilen her türlü bilginin, kuramsal ve kolay olarak profesyonel ortamda deneyimlemeye stajyer denmektedir. Genellikle stajyerin becerilerini değerlendirmek, bu yetenekleri eğitmek ve değerlendirerek deneyimli duruma getirmek de firmaların görevidir.
Devlet katkısı da 20'den az personel olan işletmelerde 512 lira, bu sayı ve üstünde personeli olan işletmelerde de 256 lira olarak uygulanıyor. Staj sigortası olan kadınların ilk sigorta girişleri doğum borçlanması gerçekleştirdikleri vakit kadar geriye çekiyor. Staj sigortası ve annelere erken emekliliğe katkısına dair merak edilen soruların yanıtları şöyle:
STAJYERLER SİGORTADAN DA YARARLANABİLİYOR
Meslek lisesinde okuyanlar ve yükseköğrenimleri esnasında staja tabi öğrenciler ile alakalı 768 TL maaşın beraberinde, Sosyal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası'nın iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanıyor. Primleri Sosyal Emniyet Kurumu ödüyor.
Staj gerçekleştirdikleri işyeri asgari ücretin net tutarının yüzde 30'undan az olamayacak şekilde ücret ödeniyor. Meslek lisesi öğrencileri ile mecburi staj kapsamındaki öğrenciler amacıyla staj vaktine ait sigorta primleri okulları doğrultusundan ödeniyor.