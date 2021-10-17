2022 Ocak ayı asgari ücret, sosyal yardımlar, işsizlik maaşı, AGİ zammı ne kadar? Kim ne kadar, kaç TL AGİ zammı alacak?

Milyonlarca bireyin gözü kulağı, asgari ücrete yapılacak zamda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarından sonra asgari ücret ile alakalı hesaplamalar yapılmaya başlandı. İşte değişen başka rakamlar… Asgari ücret bekar bir işçi için belirlendiği için evlilik ve çocuk sayısı arttıkça Asgari Geçim İndirimi buna eklenerek miktar da değişiyor. Dolayısıyla bir işçinin medeni durumu ve çocuk sayısına göre alacağı AGİ asgari ücrete ekleniyor ve bundan bekar bir işçinin aldığı AGİ çıkartılıyor.