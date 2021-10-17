2022 Ocak ayı asgari ücret, sosyal yardımlar, işsizlik maaşı, AGİ zammı ne kadar? Kim ne kadar, kaç TL AGİ zammı alacak?
2022 senesinde asgari ücrete yapılacak zam ile eş güdümlü AGİ'den, işsizlik maaşına, sosyal yardımlardan, kısa çalışma ödeneğine kadar pek çok şeyde sayılar değişecek. Enflasyona göre tespit edilen asgari ücrete oluşturulan tahminlerin ardından, milyonlarca bireyi ilgilendiren başka hesaplamalar da yapıldı. TÜİK üç aylık enflasyon oranlarını açıklamasının sonrasında asgari ücret ile alakalı hesaplamalar da yapılmaya başlandı. Geçtiğimiz yıllarda zam enflasyon oranının 5-6 puan üzerinde yapılıyordu. Ekim-kasım ve Aralık aylarının enflasyon rakamlarının belli olmasıyla net rakam meydana çıkacak.
Milyonlarca bireyin gözü kulağı, asgari ücrete yapılacak zamda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarından sonra asgari ücret ile alakalı hesaplamalar yapılmaya başlandı. İşte değişen başka rakamlar… Asgari ücret bekar bir işçi için belirlendiği için evlilik ve çocuk sayısı arttıkça Asgari Geçim İndirimi buna eklenerek miktar da değişiyor. Dolayısıyla bir işçinin medeni durumu ve çocuk sayısına göre alacağı AGİ asgari ücrete ekleniyor ve bundan bekar bir işçinin aldığı AGİ çıkartılıyor.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
TÜİK üç aylık enflasyon oranlarını açıklamasının sonrasında asgari ücret ile alakalı hesaplamalar da yapılmaya başlandı. Geçtiğimiz yıllarda zam enflasyon oranının 5-6 puan üzerinde yapılıyordu. Ekim-kasım ve Aralık aylarının enflasyon rakamlarının belli olmasıyla net rakam meydana çıkacak. Fakat tahminlere göre asgari ücretin 3 bin 447 TL'ye çıkması bekleniyor.
Hem Orta Vadeli Program hem de Merkez Bankası'nın Pazar Katılımcıları Anketi'ne baktığımız vakit sene sonucunda enflasyonun yüzde 16,40 seviyesinde olacağı ön görü ediliyor. Bu rakamdan yola çıktığımızda şimdiye kadar işleyen formül ile asgari ücret artışının da 5-6 puan üstünde olacağını ön görü edebiliriz. Bu da asgari ücret artışının yüzde 22 seviyesinde olacağını bize gösteriyor.
Bu artış seviyesine göre 2022 senesinde brüt asgari ücret 4.364,50 TL'ye net asgari ücret ise 3.447,50 liraya çıkacağını hesaplayabiliriz. Burada ufak artış ve inişlerle baktığımızda net asgari ücretin 3.250 TL ile 3.500 TL arasında olacağını ön görü edebiliriz.
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ MEDENİ DURUMA GÖRE DEĞİŞİYOR
Asgari ücret bekar bir işçi için belirlendiği için evlilik ve çocuk sayısı arttıkça Asgari Geçim İndirimi buna eklenerek miktar da değişiyor. Dolayısıyla bir işçinin medeni durumu ve çocuk sayısına göre alacağı AGİ asgari ücrete ekleniyor ve bundan bekar bir işçinin aldığı AGİ çıkartılıyor.