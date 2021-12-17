Kolayca hemen başvuru, beklemeden anında ödeme! Aktif Bank, İş Bankası, ING Bank, ve Akbank 100.000 TL 3 ay ödemesiz...

Finansman sorunlarını çözmek isteyenler için kolay başvuru yöntemleri üzerinden sunulan kredi, 36 aya kadar vade seçeneklerine de sahiptir. 50 bin TL ve üzerinde krediler için 24 ay vade seçenekleri uygulanırken, 50 bin TL ve altında krediler için bu oran 36 ay olarak belirlenmiştir.

