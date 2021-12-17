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Haberler Ekonomi Kolayca hemen başvuru, beklemeden anında ödeme! Aktif Bank, İş Bankası, ING Bank, ve Akbank 100.000 TL 3 ay ödemesiz...

Kolayca hemen başvuru, beklemeden anında ödeme! Aktif Bank, İş Bankası, ING Bank, ve Akbank 100.000 TL 3 ay ödemesiz...

Bankalardan Yeni Duyuru! İnternetten Anında Kredi! Acil İhtiyaçlara Özel 100 Bin Liraya Nakit Desteği Dijital bankacılık hizmetlerinin gelişmesinin ardından Türkiye'deki birçok banka hızlı kredi sunmaya başladı. İhtiyaç kredisi kampanyaları kapsamında, kolay başvuru adımları izlenerek Türkiye İş Bankası Anında Kredi kampanyası ile 100 bin TL'ye kadar kredi talep edilebiliyor. Ayrıca ING Bank ve Akbank tarafından faizsiz anında 5 bin liraya kadar krediler de son dönemde tercih edilen ihtiyaç kredileri arasında yer alıyor.

takvim.com.tr
17.12.2021 09:19 - Son Güncelleme: 17.12.2021 09:22
Kolayca hemen başvuru, beklemeden anında ödeme! Aktif Bank, İş Bankası, ING Bank, ve Akbank 40.000 ve 50.000 TL 3 ay ödemesiz...

Türkiye İş Bankası Anında Kredi Kampanyası

Türkiye'nin en köklü bankalarından biri olan İş Bankası, özel faiz oranları ve 100 bin TL'ye kadar kredi fırsatları ile acil nakit ihtiyaçları için vatandaşlara çözüm önerileri sunmaya devam ediyor.

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Kolayca hemen başvuru, beklemeden anında ödeme! Aktif Bank, İş Bankası, ING Bank, ve Akbank 40.000 ve 50.000 TL 3 ay ödemesiz...

Finansman sorunlarını çözmek isteyenler için kolay başvuru yöntemleri üzerinden sunulan kredi, 36 aya kadar vade seçeneklerine de sahiptir. 50 bin TL ve üzerinde krediler için 24 ay vade seçenekleri uygulanırken, 50 bin TL ve altında krediler için bu oran 36 ay olarak belirlenmiştir.

Kolayca hemen başvuru, beklemeden anında ödeme! Aktif Bank, İş Bankası, ING Bank, ve Akbank 40.000 ve 50.000 TL 3 ay ödemesiz...

Anında Kredi kampanyasına başvuru için İş Bankası dijital kanallarını (mobil veya internet) kullanabilir veya vatandaşların ATM üzerinden anında kredi taleplerini iletmeleri sağlanabilir.

Kolayca hemen başvuru, beklemeden anında ödeme! Aktif Bank, İş Bankası, ING Bank, ve Akbank 40.000 ve 50.000 TL 3 ay ödemesiz...

Acil nakit ihtiyaçları için en iyi çözümleri sunan Türkiye İş Bankası, size özel faiz oranları ve uygun ödeme seçenekleriyle de en uygun ihtiyaç kredisi kampanyasını sunmaktadır.

Kolayca hemen başvuru, beklemeden anında ödeme! Aktif Bank, İş Bankası, ING Bank, ve Akbank 100.000 TL 3 ay ödemesiz...

Aktif Bank İnternetten Anında Kredi Kampanyası

Aktif Bank tarafından N Kolay üzerinden şubesi ve dijital bankacılık hizmetleri sunulmaya devam ediyor. 40 bin TL'ye kadar, internetten kredi başvuru yapan tüm vatandaşlara en cazip oranlar ile kredi sağlanacak.

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