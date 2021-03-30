Kolay emeklilik müjdesi! İHYA sistemiyle anında SGK ve Bağkur'lu olarak emekli olun!
İHYA sistemiyle hemen SGK ve Bağkur'lu olarak emekli olun! Bağkur'lu olup prim ödemelerini hakikatleştirmekte zorlanan ve birikmiş borcu olanlar için uzun zamandır beklenen müjdeli haber geldi. Belli koşullara bağlı olarak o borçların yüzde 90'lık kısmı silinecek. Bağkurlular her ay prim ödemesi yapıyorlar. Bu süreç emekli olmak açısından son derece ehemmiyetli.
Sosyal Güvenlik Kurumu'na dışarıdan prim ödeyerek emekli olmaya çalışanlara müjde geldi. Emekli olamayanlar ödedikleri primin tamamını geri alabilecek. Başka bir müjde de İHYA adı verilen sistemin yürürlüğe girmesi ile ilgili. Toplu para alanları emekli ihtimali kalmıyor ancak emekli olduğunuzda alacağınız parayı geri alabiliyorsunuz. Parayı alıp tekrardan Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlar için ihya devreye giriyor.
YAPILANDIRMA
Bağ-Kur prim borçları 31 Aralık'a kadar başvurularak yapılandırılabilecek. İsteyen peşin isteyen de 2'şer aylık dönemler halinde 18 eşit taksitte ödeme yapabilecek. Borçların gecikme ceza ve faizleri silinecek, bunun yerine Yİ-ÜFE üzerinden hesaplama yapılacak. 1 Mart'a kadar peşin ödeme yapanlar, Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ını vermeyecek.
DONDURMA
Bağ-Kur'lulardan 31 Ekim'e kadar olan prim borçlarını ödemeyenlerin ya da yapılandırmayanların borcu silinirken, borca ilişkin hizmet süreleri dondurulacak.
İHYA
Prim borçları nedeniyle daha önce sigortalılık süreleri durdurulanlar 2 ay içinde ihya başvurusunda bulunabilecek. İhya edilecek primlerde borçlu olunan tarihteki tutarlara güncelleme yapılacak.
KOLAY EMEKLİLİK
Prim borcu bulunduğu için emekli olamayanlar yapılandırma ile muradına erecek. Yeterli primi bulunup borçlu olduğu süreye ihtiyacı olmayanlar, borçlarını sildirip günleri dondurarak emekli olabilecek. Emeklilik için dondurulan sürelerine ihtiyacı olanlar da daha az ödemeyle bu süreleri ihya edebilecek.
5 PUANLIK AVANTAJ
Borcunu yapılandıranlar, 5 puanlık prim indiriminden de yararlanmaya başlayabilecek. İndirimden yararlanabilmek için SGK'ya prim borcunun bulunmaması, prim ve hizmet belgeleri ile beyannamelerini yasal süresi içinde vermeleri gerekiyor.
Borcu bulunduğu için prim indiriminden yararlanamayanlar öncelikle yeni çıkan yapılandırma hakkı için başvuruda bulunacak. Yapılandırılan borçlarının taksitlerini aksatmadan ödeyenler, yapılandırma tarihinden itibaren 5 puanlık prim indiriminden yararlanabilecek.
BORÇLANMAYLA EMEKLİLİK SORUSU
SORU: 1988 yılında Sağlık Bakanlığı mecburi hizmet atamasıyla Gaziantep'te doktor olarak çalışmaya başladım. Bir yıl çalıştıktan sonra askerlik yaptım ve tekrar göreve döndüm. 1992 yılında istifa ettim. 1992'den beri Güney Afrika'da çalışıyorum. Borçlanarak emeklilik hakkım var mı? Eğer varsa ne yapmam gerekiyor? V.K.
CEVAP: Yurt dışındaki çalışma sürelerinizi borçlanarak 5400 prim günü ve 58 yaş şartlarıyla 4/b (Bağ-Kur) statüsünden emekli olmaya hak kazanmanız mümkün. Borçlanacağınız her bir gün için borçlanma başvuru tarihindeki günlük asgari ücret ila günlük asgari ücretin 7.5 katı arasında kalmak koşuluyla belirleyeceğiniz kazanç tutarının yüzde 45'i kadar prim ödersiniz. Emeklilik şartlarını sağladıktan sonra aylığınızın bağlanması için yurt dışındaki çalışmanızın sona ermiş olması gerekir. Çalışmanız devam ettiği sürece emekli aylığınız bağlanmaz.