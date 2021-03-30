Kolay emeklilik müjdesi! İHYA sistemiyle anında SGK ve Bağkur'lu olarak emekli olun!

KOLAY EMEKLİLİK

Prim borcu bulunduğu için emekli olamayanlar yapılandırma ile muradına erecek. Yeterli primi bulunup borçlu olduğu süreye ihtiyacı olmayanlar, borçlarını sildirip günleri dondurarak emekli olabilecek. Emeklilik için dondurulan sürelerine ihtiyacı olanlar da daha az ödemeyle bu süreleri ihya edebilecek.

5 PUANLIK AVANTAJ

Borcunu yapılandıranlar, 5 puanlık prim indiriminden de yararlanmaya başlayabilecek. İndirimden yararlanabilmek için SGK'ya prim borcunun bulunmaması, prim ve hizmet belgeleri ile beyannamelerini yasal süresi içinde vermeleri gerekiyor.

Borcu bulunduğu için prim indiriminden yararlanamayanlar öncelikle yeni çıkan yapılandırma hakkı için başvuruda bulunacak. Yapılandırılan borçlarının taksitlerini aksatmadan ödeyenler, yapılandırma tarihinden itibaren 5 puanlık prim indiriminden yararlanabilecek.