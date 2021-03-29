Faiz oranlarında yarış iyice kızıştı! 1,44 fırsatı: 29 Mart Fibabanka, Ziraat, Şeker, Deniz, Garanti kredi faiz oranları
Kredi çekeceklerin gündeminde faiz oranları yerini korurken bankaların faiz oranlarındaki yarışı iyice kızıştı. Oranlar, bankalar tarafından belirli periyotlarda yenileniyor. Çeşitli dönemlerde bankalar müşterileri için taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını ve yeni kampanyaları duyuruyor. Kredi çekecekler ise taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarındaki son durumu merak ederek konu hakkında sık sık araştırmalar yapıyor. Bu kapsamda nakit para ihtiyacı olanlar ya da ev-konut almak isteyenler en uygun teklifi öğrenerek ona göre bankalara uğrayacak. İşte
Bankaların kredi faiz oranlarındaki yarışı tüm hızıyla devam ediyor ve yeni ayın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar oranların düşüp düşmeyeceğini merak ediyor. Bankaların yeni faiz oranları, ev araba alacak ya da nakit ihtiyacı olduğu için kredi çekecekler olanlar tarafından araştırılıyor. Son gelişmelerle birlikte kredi faiz oranlarında yaşanan son gelişmeler vatandaşlar tarafından sık sık merak ediliyor. Vakıfbank'ın 1,32 faizli konut kredisi ön planda. Nakit para ihtiyacı olanlar bankaların tüketici/ihtiyaç kredi faizlerindeki en uygun teklifi araştırırken ev ya da araba alacak olanlar ise konut-taşıt faizlerini öğrenerek şubelere o şekilde uğramak istiyor.