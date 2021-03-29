Faiz oranlarında yarış iyice kızıştı! 1,44 fırsatı: 29 Mart Fibabanka, Ziraat, Şeker, Deniz, Garanti kredi faiz oranları

Bankaların kredi faiz oranlarındaki yarışı tüm hızıyla devam ediyor ve yeni ayın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar oranların düşüp düşmeyeceğini merak ediyor. Bankaların yeni faiz oranları, ev araba alacak ya da nakit ihtiyacı olduğu için kredi çekecekler olanlar tarafından araştırılıyor. Son gelişmelerle birlikte kredi faiz oranlarında yaşanan son gelişmeler vatandaşlar tarafından sık sık merak ediliyor. Vakıfbank'ın 1,32 faizli konut kredisi ön planda. Nakit para ihtiyacı olanlar bankaların tüketici/ihtiyaç kredi faizlerindeki en uygun teklifi araştırırken ev ya da araba alacak olanlar ise konut-taşıt faizlerini öğrenerek şubelere o şekilde uğramak istiyor.