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Faiz oranlarında yarış iyice kızıştı! 1,44 fırsatı: 29 Mart Fibabanka, Ziraat, Şeker, Deniz, Garanti kredi faiz oranları

Kredi çekeceklerin gündeminde faiz oranları yerini korurken bankaların faiz oranlarındaki yarışı iyice kızıştı. Oranlar, bankalar tarafından belirli periyotlarda yenileniyor. Çeşitli dönemlerde bankalar müşterileri için taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını ve yeni kampanyaları duyuruyor. Kredi çekecekler ise taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarındaki son durumu merak ederek konu hakkında sık sık araştırmalar yapıyor. Bu kapsamda nakit para ihtiyacı olanlar ya da ev-konut almak isteyenler en uygun teklifi öğrenerek ona göre bankalara uğrayacak. İşte

29.03.2021 14:58 - Son Güncelleme: 29.03.2021 15:02
Faiz oranlarında yarış iyice kızıştı! 1,44 fırsatı: 29 Mart Fibabanka, Ziraat, Şeker, Deniz, Garanti kredi faiz oranları

Bankaların kredi faiz oranlarındaki yarışı tüm hızıyla devam ediyor ve yeni ayın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar oranların düşüp düşmeyeceğini merak ediyor. Bankaların yeni faiz oranları, ev araba alacak ya da nakit ihtiyacı olduğu için kredi çekecekler olanlar tarafından araştırılıyor. Son gelişmelerle birlikte kredi faiz oranlarında yaşanan son gelişmeler vatandaşlar tarafından sık sık merak ediliyor. Vakıfbank'ın 1,32 faizli konut kredisi ön planda. Nakit para ihtiyacı olanlar bankaların tüketici/ihtiyaç kredi faizlerindeki en uygun teklifi araştırırken ev ya da araba alacak olanlar ise konut-taşıt faizlerini öğrenerek şubelere o şekilde uğramak istiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Faiz oranlarında yarış iyice kızıştı! 1,44 fırsatı: 29 Mart Fibabanka, Ziraat, Şeker, Deniz, Garanti kredi faiz oranları

FİBABANKA

İhtiyaç kredisi: 1,59
Konut kredisi: 1,72
Taşıt kredisi: 1,76

Faiz oranlarında yarış iyice kızıştı! 1,44 fırsatı: 29 Mart Fibabanka, Ziraat, Şeker, Deniz, Garanti kredi faiz oranları

VAKIFBANK

Taşıt kredisi: %1.34'den
İhtiyaç kredisi %1.49'dan
SarıPanjur Konut Kredisi: %1,32'den başlamaktadır.

Faiz oranlarında yarış iyice kızıştı! 1,44 fırsatı: 29 Mart Fibabanka, Ziraat, Şeker, Deniz, Garanti kredi faiz oranları

ZİRAAT BANKASI

Tüketici kredisi: Ziraat Bankası tüketici kredi faiz oranı 36 ay vadeye kadar 1,54 olarak karşımıza çıkıyor.

Kredi miktarı ve vade: 50.000 TL / 36 ay
Taksit Tutarı:1.914,12 TL
Faiz Oranı:% 1,54
Yıllık Maliyet Oranı:% 25.05

Faiz oranlarında yarış iyice kızıştı! 1,44 fırsatı: 29 Mart Fibabanka, Ziraat, Şeker, Deniz, Garanti kredi faiz oranları

Taşıt kredisi: Ziraat Bankası taşıt kredisi faiz oranı 1,54 olarak görülüyor.

Kredi miktarı ve vade: 100.000 TL / 48 ay
Taksit Tutarı:3.160,20 TL
Faiz Oranı:% 1,54
Yıllık Maliyet Oranı:% 24.9499