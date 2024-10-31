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Bakan Işıkhan canlı yayında açıkladı! Emeklilik şartları değişecek mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emeklilik ile ilgili merak edilen tüm detayları katıldığı bir programda açıkladı. Işıkhan, asgari ücrete ilişkin de bir değerlendirmede bulundu. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Emeklilik şartları değişecek mi? Emekli aylıklarının hesaplanmasında yeni bir düzenleme olacak mı? İşte merak edilen detaylar...

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Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 06:53 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 07:06
Bakan Işıkhan canlı yayında açıkladı! Emeklilik şartları değişecek mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Beyaz TV'de yayımlanan "Akılda Kalsın" programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Bakan Işıkhan canlı yayında açıkladı! Emeklilik şartları değişecek mi?

EMEKLİLİK ŞARTLARI DEĞİŞECEK Mİ?

"Emeklilik şartları değişecek mi? Emekli aylıklarının hesaplanmasında yeni bir düzenleme olacak mı?" şeklindeki soru üzerine Bakan Işıkhan, şu yanıtı verdi:
"Emeklilik sistemiyle ilgili ya da emekli aylıklarının hesaplanmasıyla ilgili bir konu gündemimizde yok ancak biz dışarıdan gelebilecek, Ekonomi Koordinasyon Kurulu başta olmak üzere, Orta Vadeli Plan doğrultusunda çizdiğimiz hedefler, 12. Kalkınma Planımız doğrultusunda emeklilik sistemimizin iyileştirilmesi, daha iyi noktaya gelmesi noktasında gelebilecek her türlü oluşuma hazırız."

Bakan Işıkhan canlı yayında açıkladı! Emeklilik şartları değişecek mi?

Emeklilere bayram ikramiyesi uygulamasının 2018'de başladığını anımsatan Işıkhan, "Bu geleneğimizi 2025 yılında da sürdürmeyi arzu ediyoruz. Biz, her zaman emeklilerimizin yanında olduk." dedi. Işıkhan, bir soru üzerine asgari ücretin, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ve çalışma hayatının temel taşlarından biri olduğunu belirtti.

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