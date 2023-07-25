Kök 7.500 TL aylık alana zamlı maaş tablosu geldi! SSK BAĞKUR'a %25'lik zamma ek 8.500 TL ödeme! Emekliye intibak payı, seyyanen zam derken...

Emekli maaşlarına yapılan yüzde 25'lik zam sonrasında, bankalar arasında promosyon kampanyaları da şekillenmeye başlamıştır. Binlerce emekli, emekli maaşlarına ek zam olup olmayacağı konusunda merak içindedir. Bu konudaki sorular, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yanıtlanmıştır. Erdoğan, emekli zammıyla ilgili olarak, "Emekliler noktasında yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu. Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık" açıklamasını yaptı.
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşlarına ayar verildi! Emekliye hükümetten gelen maaş zamları sonrası bir güncellemede bankalar tarafından yapıldı. Güncel emekli promosyon kampanyaları yayınlandı. Kamu ve özel bankalar emekli müşteri sayısını arttırmak için bir takım yeni kampanyalara imza attı. Billmeyenler için emekli maaşı bağlanan herkes bir banka seçerek promosyon almaya hak kazanıyor. Eski-yeni tüm emekliler bu haktan yararlanabiliyor. Peki hangi banka ne kadar veriyor? İşte yanıtı...
''Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair söz verdik ve şu ana kadar da ezdirmedik. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimize enflasyon zammına ilave refah payı verilerek zam oranını yüzde 25'e yükselttik. Memur emeklilerine de aynı şekilde yüzde 25 oranında zam yapıldı. Enflasyonun üzerinde artışlar yapıldı.'' dedi.
%25 ZAMMIN ARDINDAN BANKALARDAN 8.500 VE ÜZERİ PROMOSYON MÜJDESİ
Temmuz ayı ile birlikte maaşlara zam yapılması bankaların rekabetini yeniden başlattı. İşte bankaların güncel kampanyaları;