Kök 7.500 TL aylık alana zamlı maaş tablosu geldi! SSK BAĞKUR'a %25'lik zamma ek 8.500 TL ödeme! Emekliye intibak payı, seyyanen zam derken...

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SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşlarına ayar verildi! Emekliye hükümetten gelen maaş zamları sonrası bir güncellemede bankalar tarafından yapıldı. Güncel emekli promosyon kampanyaları yayınlandı. Kamu ve özel bankalar emekli müşteri sayısını arttırmak için bir takım yeni kampanyalara imza attı. Billmeyenler için emekli maaşı bağlanan herkes bir banka seçerek promosyon almaya hak kazanıyor. Eski-yeni tüm emekliler bu haktan yararlanabiliyor. Peki hangi banka ne kadar veriyor? İşte yanıtı...