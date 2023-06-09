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Haberler Ekonomi KOBİ'lere 17 destek birden! KOSGEB geri ödemeli geri ödemesiz destekler

KOBİ'lere 17 destek birden! KOSGEB geri ödemeli geri ödemesiz destekler

İş kurmak, işini büyütmek, yeni yatırımlar yapmak, dünyaya açılmak isteyenler için KOSGEB geri ödemeli ve geri ödemesiz pek çok destek sağlıyor. KOBİ'lere ve girişimcilere 17 farklı destek imkanı bulunuyor. İşte bu destekler...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
09.06.2023 12:19 - Son Güncelleme: 09.06.2023 12:19
KOBİ’lere 17 destek birden! KOSGEB geri ödemeli geri ödemesiz destekler

Girişimcilere ve KOBİ'lere devlet pek çok alanda destek sağlıyor. Bu desteklerin bir bölümü Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) vasıtasıyla veriliyor. Girişimcilik, Ar-Ge, işletme geliştirme, yatırım, katma değeri yüksek ve teknolojik üretim, yerlileştirme gibi alanlardaki projelerde geri ödemeli ve geri ödemesiz destekler sağlayan KOSGEB, 5 başlıkta nakdi destek sunuyor. Toplam 17 farklı destek bulunuyor. İşte bu programlar:

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KOBİ’lere 17 destek birden! KOSGEB geri ödemeli geri ödemesiz destekler

* GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI:

Bu programda 3 farklı destek bulunuyor.

Kendi işini kurmak isteyen girişimcilere Geleneksel Girişimci Destek Programı kapsamında 65 bin, İleri Girişimci Destek Programı kapsamında 375 bin liraya kadar geri ödemesiz destek sağlanıyor.

KOBİ’lere 17 destek birden! KOSGEB geri ödemeli geri ödemesiz destekler

Ancak bu desteklerde üst limit deprem bölgesi için artırıldı. Geleneksel Girişimci Destek Programı kapsamında 130 bin, İleri Girişimci Destek Programı kapsamında 750 bin liraya varan destek veriliyor.

KOBİ’lere 17 destek birden! KOSGEB geri ödemeli geri ödemesiz destekler

Ayrıca başarılı iş planlarının hayata geçirilmesi için İş Planı Ödülü Destek Programı ile 100 bin liraya varan destek veriliyor.

KOBİ’lere 17 destek birden! KOSGEB geri ödemeli geri ödemesiz destekler

* AR-GE, TEKNOLOJİK ÜRETİM VE YERLİLEŞTİRME DESTEKLERİ:

Bu kapsamda 3 destek programı yürütülüyor. Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı ile bu alandaki projelere 1.1 milyon liraya kadar destek veriliyor.

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