KOBİ'lere 17 destek birden! KOSGEB geri ödemeli geri ödemesiz destekler
İş kurmak, işini büyütmek, yeni yatırımlar yapmak, dünyaya açılmak isteyenler için KOSGEB geri ödemeli ve geri ödemesiz pek çok destek sağlıyor. KOBİ'lere ve girişimcilere 17 farklı destek imkanı bulunuyor. İşte bu destekler...
09.06.2023 12:19 - Son Güncelleme: 09.06.2023 12:19
Girişimcilere ve KOBİ'lere devlet pek çok alanda destek sağlıyor. Bu desteklerin bir bölümü Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) vasıtasıyla veriliyor. Girişimcilik, Ar-Ge, işletme geliştirme, yatırım, katma değeri yüksek ve teknolojik üretim, yerlileştirme gibi alanlardaki projelerde geri ödemeli ve geri ödemesiz destekler sağlayan KOSGEB, 5 başlıkta nakdi destek sunuyor. Toplam 17 farklı destek bulunuyor. İşte bu programlar: