SSK, BAĞKUR'a 9.220,80 TL, Memur emeklisine 14.680 TL kök maaş! Emekliye memura ek zam müjdesi verildi!

Temmuz ayı itibariyle SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin maaşlarına artış yapılacak. Bu artışlar 6 aylık enflasyon oranıyla birlikte refah payını da içerecek. Emekli maaşlarının enflasyona karşı korunması ve yaşam standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor. Yapılacak olan zamla birlikte emekli maaşlarında önemli bir artış bekleniyor. Son veriler temmuz ayında maaşlara yapılacak olan zam tutarıyla ilgili önemli ipuçlarını vermeye başladı. Son rakamlar ise kalem kalem hesaplandı.