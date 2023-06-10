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Haberler Ekonomi SSK, BAĞKUR'a 9.220,80 TL, Memur emeklisine 14.680 TL kök maaş! Emekliye memura ek zam müjdesi verildi!

SSK, BAĞKUR'a 9.220,80 TL, Memur emeklisine 14.680 TL kök maaş! Emekliye memura ek zam müjdesi verildi!

Temmuz ayı artışlarına dair enflasyon oranları ve refah payı emekliler ve memurlar tarafından merakla bekleniyor. Zam miktarı, enflasyon oranları ve refah payının açıklanmasıyla belirlenecektir. Hesaplamalar, enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte yapılırken, yeni ipuçları da ortaya çıkmaktadır. Dikkatler, bu oranlara eklenecek olan refah payına yönelmektedir. Bu doğrultuda, uzmanlar tarafından son hesaplamalar detaylı bir şekilde yapılmaktadır.

10.06.2023 10:12 - Son Güncelleme: 10.06.2023 10:12
SSK, BAĞKUR’a 9.220,80 TL, Memur emeklisine 14.680 TL kök maaş! Emekliye memura ek zam müjdesi verildi! Enflasyon farkı + Refah Payı + 5.000 TL seyyanen artış...

Temmuz ayı itibariyle SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin maaşlarına artış yapılacak. Bu artışlar 6 aylık enflasyon oranıyla birlikte refah payını da içerecek. Emekli maaşlarının enflasyona karşı korunması ve yaşam standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor. Yapılacak olan zamla birlikte emekli maaşlarında önemli bir artış bekleniyor. Son veriler temmuz ayında maaşlara yapılacak olan zam tutarıyla ilgili önemli ipuçlarını vermeye başladı. Son rakamlar ise kalem kalem hesaplandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SSK, BAĞKUR’a 9.220,80 TL, Memur emeklisine 14.680 TL kök maaş! Emekliye memura ek zam müjdesi verildi! Enflasyon farkı + Refah Payı + 5.000 TL seyyanen artış...

22 BİN TL MAAŞ İÇİN 3'LÜ FORMÜL!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "En düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaracağız" müjdesi için düğmeye basıldı.

SSK, BAĞKUR’a 9.220,80 TL, Memur emeklisine 14.680 TL kök maaş! Emekliye memura ek zam müjdesi verildi! Enflasyon farkı + Refah Payı + 5.000 TL seyyanen artış...

Temmuz'da hayata geçirilecek bu düzenlemenin diğer memurlara ve emeklilere nasıl yansıyacağı merak konusu olurken, 22 bin lira için 3 formül gündeme geldi.

SSK, BAĞKUR’a 9.220,80 TL, Memur emeklisine 14.680 TL kök maaş! Emekliye memura ek zam müjdesi verildi! Enflasyon farkı + Refah Payı + 5.000 TL seyyanen artış...

İLK FORMÜL ORANSAL ZAM

Halen en düşük memur aylığı 11 bin 848 lira seviyesinde bulunuyor. Eğer Temmuz zammı tamamen oransal olarak uygulanırsa, yaklaşık yüzde 90'a varan artış söz konusu olacak.

SSK, BAĞKUR’a 9.220,80 TL, Memur emeklisine 14.680 TL kök maaş! Emekliye memura ek zam müjdesi verildi! Enflasyon farkı + Refah Payı + 5.000 TL seyyanen artış...

Memurlara mevcut düzenleme kapsamında yüzde 6 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden fark hesaplanacak.

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