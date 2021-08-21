Kızılca kıyamet koptu, bankalar kapışmaya başladı! Para vermek için sıraya girdiler! 2.550 TL’ye kadar çıkıyor!

BANKAYA GÖRE DEĞİŞİYOR

Emekli maaş müşterisi olmak için kendilerine en uygun bankaya giderek 3 yıllık taahhütname veren vatandaşlar için bankalar tarafından promosyon ödemesi veriliyor. Her banka adeta yarışa girerek 2550 TL ye varan artışlar ile ödemeler veriyor. Bu anlarda vatandaşlar bankalar arasında bir araştırma yaparak kendilerine en uygun olanı tercih etmeye çalışıyor.