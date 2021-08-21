Kızılca kıyamet koptu, bankalar kapışmaya başladı! Para vermek için sıraya girdiler! 2.550 TL’ye kadar çıkıyor!
Bankalar için en önemli müşteri havuzlarından birisi emekliler olmaktadır. Emekli müşterileri cazip tekliflerle kendi bankalara çekmek isteyen bankalar peş peşe kampanya yapıyor ve birbirleriyle adeta yarışa giriyor. Emekliler ise en güzel bulduğu teklifi değerlendirmek ve maaşını o bankaya taşımak istiyor. Verilen promosyon miktarları 500 lirayla başlamıştı ancak son gelişmeler ışığında promosyonların 2.550 TL'ye kadar çıktığı görülüyor. Yüksek miktarda promosyonu almak için otomatik fatura talimatları gibi bazı ek şartlar bulunuyor. İşte, bankaların sunduğu promosyon fırsatları!
Emekli vatandaşlar maaşlarını bir bankadan 3 yıl boyunca alma sözüne karşılık promosyondan faydalanıyor. Bankalar peş peşe hazırladığı tekliflerle emeklileri müşteri olmaya ikna etmeye çalışıyor. Bu nedenle birbirinden cazip teklifler dikkat çekiyor. Verilen promosyon miktarları geçen yıldan bu yana istikrarlı olarak artış gösteriyor. 500 liradan başlayan emekli promosyonunun günümüzde 2 bin lira barajını rahatlıkla aştığı görülüyor. İşte, emeklilerin aklını başından alacak teklifler!
BANKAYA GÖRE DEĞİŞİYOR
Emekli maaş müşterisi olmak için kendilerine en uygun bankaya giderek 3 yıllık taahhütname veren vatandaşlar için bankalar tarafından promosyon ödemesi veriliyor. Her banka adeta yarışa girerek 2550 TL ye varan artışlar ile ödemeler veriyor. Bu anlarda vatandaşlar bankalar arasında bir araştırma yaparak kendilerine en uygun olanı tercih etmeye çalışıyor.