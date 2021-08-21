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Kızılca kıyamet koptu, bankalar kapışmaya başladı! Para vermek için sıraya girdiler! 2.550 TL’ye kadar çıkıyor!

Bankalar için en önemli müşteri havuzlarından birisi emekliler olmaktadır. Emekli müşterileri cazip tekliflerle kendi bankalara çekmek isteyen bankalar peş peşe kampanya yapıyor ve birbirleriyle adeta yarışa giriyor. Emekliler ise en güzel bulduğu teklifi değerlendirmek ve maaşını o bankaya taşımak istiyor. Verilen promosyon miktarları 500 lirayla başlamıştı ancak son gelişmeler ışığında promosyonların 2.550 TL'ye kadar çıktığı görülüyor. Yüksek miktarda promosyonu almak için otomatik fatura talimatları gibi bazı ek şartlar bulunuyor. İşte, bankaların sunduğu promosyon fırsatları!

21.08.2021 11:26 - Son Güncelleme: 21.08.2021 11:26
Kızılca kıyamet koptu, bankalar kapışmaya başladı! Para vermek için sıraya girdiler! 2.550 TL’ye kadar çıkıyor!

Emekli vatandaşlar maaşlarını bir bankadan 3 yıl boyunca alma sözüne karşılık promosyondan faydalanıyor. Bankalar peş peşe hazırladığı tekliflerle emeklileri müşteri olmaya ikna etmeye çalışıyor. Bu nedenle birbirinden cazip teklifler dikkat çekiyor. Verilen promosyon miktarları geçen yıldan bu yana istikrarlı olarak artış gösteriyor. 500 liradan başlayan emekli promosyonunun günümüzde 2 bin lira barajını rahatlıkla aştığı görülüyor. İşte, emeklilerin aklını başından alacak teklifler!

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Kızılca kıyamet koptu, bankalar kapışmaya başladı! Para vermek için sıraya girdiler! 2.550 TL’ye kadar çıkıyor!

BANKAYA GÖRE DEĞİŞİYOR

Emekli maaş müşterisi olmak için kendilerine en uygun bankaya giderek 3 yıllık taahhütname veren vatandaşlar için bankalar tarafından promosyon ödemesi veriliyor. Her banka adeta yarışa girerek 2550 TL ye varan artışlar ile ödemeler veriyor. Bu anlarda vatandaşlar bankalar arasında bir araştırma yaparak kendilerine en uygun olanı tercih etmeye çalışıyor.

Kızılca kıyamet koptu, bankalar kapışmaya başladı! Para vermek için sıraya girdiler! 2.550 TL’ye kadar çıkıyor!

Şu an en düşük ödeme olarak 500, 625 ve 750 TL olarak ödemeler verilirken 2550 TL ye kadar bu durum artış gösteriyor. Akbank emekli emeklilerin üç yıllık taahhütname vermesinin ardından ödeme sunuluyor.

Kızılca kıyamet koptu, bankalar kapışmaya başladı! Para vermek için sıraya girdiler! 2.550 TL’ye kadar çıkıyor!

Verilen ödemeler emekli vatandaşların maaşlarına göre belirleniyor. Maaşlar ne kadar olursa verilen ödemeler o kadar artıyor.

Kızılca kıyamet koptu, bankalar kapışmaya başladı! Para vermek için sıraya girdiler! 2.550 TL’ye kadar çıkıyor!

MAAŞ YÜKSELDİKÇE ARTIYOR

Maaşları 1500 TL olan vatandaşlar için verilen ödeme 850 TL

Maaşları 1500 ila 2500 TL arasında olanlar için 1050 TL

Maaşları en az 2500 TL olanlar için 1250 TL promosyon ödemesi veriliyor.

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