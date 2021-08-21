Başkan Erdoğan tarafından hizmete açılan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası 1 yılda 1 milyon güneş paneli üretti

Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda kapasite artışının ilk fazı olan modül kısmı da tamamlandı. Toplam 25 bin metrekarelik alana kurulan bir Ar-Ge merkezinin de bulunduğu fabrika güneş teknolojilerinin geliştirilmesinde önemli bir rol üstleniyor.