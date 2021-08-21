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Başkan Erdoğan tarafından hizmete açılan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası 1 yılda 1 milyon güneş paneli üretti

Geçen yıl 19 Ağustos'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası birinci yaşını doldururken, faaliyet gösterdiği 1 yıllık sürede 1 milyon adet güneş paneli üretimi gerçekleştirdi.

21.08.2021 12:45 - Son Güncelleme: 21.08.2021 12:47
Başkan Erdoğan tarafından hizmete açılan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası 1 yılda 1 milyon güneş paneli üretti

Geçen yıl hizmete alınan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, 1 yılda 1 milyon güneş paneli üretimi gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 400 milyon dolar yatırımla kurulan fabrikanın kapasitesi 500 megavattan 1000 megavata yükseltildi.

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Başkan Erdoğan tarafından hizmete açılan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası 1 yılda 1 milyon güneş paneli üretti

Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda kapasite artışının ilk fazı olan modül kısmı da tamamlandı. Toplam 25 bin metrekarelik alana kurulan bir Ar-Ge merkezinin de bulunduğu fabrika güneş teknolojilerinin geliştirilmesinde önemli bir rol üstleniyor.

Başkan Erdoğan tarafından hizmete açılan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası 1 yılda 1 milyon güneş paneli üretti

Geçen yıl 19 Ağustos'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası birinci yaşını doldururken, faaliyet gösterdiği 1 yıllık sürede 1 milyon adet güneş paneli üretimi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan tarafından hizmete açılan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası 1 yılda 1 milyon güneş paneli üretti

Fabrikada, 1. fazı tamamlanan ve 370 megavat kurulu güce ulaşarak Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santrali konumuna gelen Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali için üretim yapılıyor.

Başkan Erdoğan tarafından hizmete açılan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası 1 yılda 1 milyon güneş paneli üretti

Santral tamamlandığında Avrupa'nın en büyük, dünyanınsa en büyük beş güneş santralinden biri olacak.

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