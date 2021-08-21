Başkan Erdoğan tarafından hizmete açılan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası 1 yılda 1 milyon güneş paneli üretti
Geçen yıl 19 Ağustos'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası birinci yaşını doldururken, faaliyet gösterdiği 1 yıllık sürede 1 milyon adet güneş paneli üretimi gerçekleştirdi.
21.08.2021 12:45
- Son Güncelleme: 21.08.2021 12:47
Geçen yıl hizmete alınan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, 1 yılda 1 milyon güneş paneli üretimi gerçekleştirdi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, 400 milyon dolar yatırımla kurulan fabrikanın kapasitesi 500 megavattan 1000 megavata yükseltildi.
Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda kapasite artışının ilk fazı olan modül kısmı da tamamlandı. Toplam 25 bin metrekarelik alana kurulan bir Ar-Ge merkezinin de bulunduğu fabrika güneş teknolojilerinin geliştirilmesinde önemli bir rol üstleniyor.
Geçen yıl 19 Ağustos'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası birinci yaşını doldururken, faaliyet gösterdiği 1 yıllık sürede 1 milyon adet güneş paneli üretimi gerçekleştirdi.