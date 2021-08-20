BİM, A101 ve ŞOK okul malzemeleri satışa çıktı mı? A101-ŞOK ve BİM marketlerde kırtasiye ürünleri büyük indirimde…

BİM, A101 ve ŞOK okul malzemeleri satışa çıktı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Belirli tarihler arasında aktüel ürünleri satışa sunan marketler zinciri A101-ŞOK ve BİM marketlerde kırtasiye ürünleri büyük indirimde ve vatadaşlar yoğun ilgi gösteriyor. BİM, A101 ve ŞOK okul ihtiyaçlarını incelemek isteyenler için güncel kataloglar haberimizde yer alıyor.