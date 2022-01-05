2022 sosyal yardım başvuru şartları! 1.100 TL pandemi destek yardım parası başvurusu nasıl yapılır? Pandemi destek sonuçları…
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine verilmeye başlanan 1.100 TL sosyal yardım parasının 2022 yılında da devam edip etmediği merak konusu oldu. 1. ve 2. faz başvuruların tamamlandığı 3. faz başvuruların ise devam ederken bir yandan da başvurusu onaylanan vatandaşların ödemeleri de yapılmaya devam ediyor. İlk kez başvuracak olanlar 1.100 TL pandemi destek yardım parası başvurusu nasıl yapılır? 2022 sosyal yardım başvuru şartları araştırmalarını yapılıyor. Peki pandemi destek sonuçları nereden sorgulanır?
2022 yılının başlamasıyla birlikte devletin mevcut olarak sunduğu desteklerin devam edip etmediği de araştırma konusu oldu. Geçtiğimiz senelerde özellikle pandemiden olumsuz etkilenen vatandaşlar bu destek parası ile rahat bir nefes almıştı ve gözler 2022 senesine çevrildi. Peki 1.100 pandemi destek yardım parası başvuruları nasıl yapılır? 2022 sosyal yardım başvuru şartları nelerdir? Pandemi destek sonuç sorgulama ekranına nereden ulaşılır? Faz 3 ödemeleri ve başvuruları devam eden 1.100 TL pandemic destek parası hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde yer alıyor.
1.100 TL PANDEMİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yeni alınan karara göre pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine 1100 lira sosyal yardım yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile başvuruya gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını kaydetti.
Bakan Yanık şunları söyledi: "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1.100 TL tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz." demişti.
Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri Ramazan Bayramına kadar konutlarına teslim edilecek. Ayrıca aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte yapılacak.