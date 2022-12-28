ŞOK 28-31 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğu ÇIKTI! Elektronik, züccaciye, tekstil fiyat LİSTESİ... ŞOK'ta şok indirim, çeyiz alışverişi başladı!
ŞOK marketlerinde indirime giren ve yakın zamanda girecek olan ürünlerin listesi yayımlandı. Peki bu hafta ŞOK marketlerinde neler var, hangi ürünler indirimde? Merakla beklenen ŞOK market kataloğu çıktı. Haftanın kataloğunda teknolojik aletlerden ev aletlerine, mutfak gereçlerinden, tekstile kadar pek çok indirimli ürün ve sürpriz yer alıyor. İşte güncel ŞOK aktüel ürünler kataloğu tamamı...
28.12.2022 11:50 - Son Güncelleme: 28.12.2022 11:51
ŞOK'ta bu hafta şok indirimler başladı. Çeyiz alışverişi yapanları ilgilendiren aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Elektronik, züccaciye, tekstil fiyatları düştü. 5 programlı bulaşık makinesi 4699 TL, elektrikli süpürge 1199 TL, çay makinesi 799 TL, köşe koltuk 2199 TL, mutfak masası 699,90 TL, orta sehpa 469,90 TL, çok amaçlı dolap 699,90 TL'ye satılıyor. İşye ŞOK 28-31 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğu tam liste...