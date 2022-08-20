Kıyamet kopacak! Her şey sarpa saracak! Altının 10 gün sonra göreceği fiyat açıklandı! 14-18-22 ayar bilezik ve gram altın Eylül ayında...

Hem vatandaşlar hem yatırımcılar altın fiyatlarının nasıl seyredeceğini merak ediyor. Altın alım satımı yapan yatırımcılar, altının hangi yönde seyredeceğine dair incelemeler yapıyor. Analistler, 15 gün sonra bağlamında sansasyonel ön görülerde bulundu. Analistler, altın fiyatlarının eylül ayında daha da dalgalı olacağını düşünüyor. Yani eylül ayında gram altın fiyatı daha evvel beklenildiği gibi 1500 TL gibi rakamlara çıkmayacak. Gelecek ayın gram altın amacıyla mühim bir test ayı olacğı düşünülüyor. Gram altının bu ay bağlamında 1100 seviyeleriyle 1200 TL seviyeleri arasında gidip geleceği ön görü ediliyor.