KİT'liler ne zaman kadroya geçiyor? Taşeron ikramiye ödemeleri ne zaman olacak?
Yılbaşının yaklaşması ile birlikte on binlerce taşeron işçi de gözünü gelecek müjdelere çevirdi. KİT'liler de kadroya geçmeyi bekliyor. On binlerce KİT çalışanı, kadroya ne zaman geçeceklerini merak ederken, yılbaşında alacakları zam miktarı ve ikramiye ödemeleri de merak edilen diğer konular olarak göze çarpıyor. Peki taşeron işçiler ne zaman kadroya geçecek? KİT'liler ne zaman kadroya geçecek? Taşeron ikramiye ödemeleri ne zaman yapılacak? 2019 memur zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...
KİT çalışanı on binlerce vatandaş kadroya geçmek için gün sayarken, taşerondan kadroya geçen işçiler de ikramiye müjdesini bekliyor. Yılbaşının ve yerel seçimlerin yaklaşması ile birlikte müjdelerin üst üste gelmesi bekleniyor. Geri sayıma başlayan çalışanlar KİT'liler kadroya ne zaman geçecek? KİT'lilerin kadroya geçme şartları nelerdir? Taşeron ikramiyeleri ne zaman ödenecek? 2019 memur zammı ne kadar olacak? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte son gelişmeler...
TAŞERON İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Kadroya geçen taşeron işçiler de dahil olmak üzere ilave tediye ödemeleri 7 Aralık'ta yapılacak.
Belediye şirketlerinde kadroya geçen işçiler ilave tediye alamayacak. Bir yıl içinde 365 gün çalışan işçilere 52 günlük tediye ödeniyor. 26 günlük tediye ödemeleri yapıldı. Posta'nın haberine göre ilave 26 günlük tediyenin ise Cumhurbaşkanı kararıyla ödenmesi kararlaştırıldı. Dolayısıyla 26 günlük ilave tediyeler de bu yıl ödenecek.
İKRAMİYE ÖDEMESİ NE KADAR OLACAK?
İkramiyelerin 17 Ağustos'ta ilk taksidi ödendi. 13 günlük tediyeler Kurban Bayramı'ndan önce hesaplara yattı. İlave tediye fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 26 günlük tutarı kadar. İlave tediyelerden SGK primi ve gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. 2.500 TL brüt ücreti olan bir kamu işçisine 13 günlük tediye olarak yüzde 15 vergi diliminde 1.083,29 TL ödenecek.
KAMU İŞÇİLERİ VE TAŞERONLARA ÇİFT İKRAMİYE
Taşeron işçiler 2017 yılının Aralık ayı itibariyle 4/D statüsüne geçirildiler. Bu taşeron işçilerin kamuya geçiş süreçlerinde, bazı 4/D' li olanlar da 4/B statüsüne dahil edilmişlerdi. Gündeme yansıyan önemli noktalardan biri olan ve taşeron ile kamu işçilerine 2019 yılında iki ikramiye verilmesi konusunda da önemli açıklamalar ve ifadeler yer alıyor. Taşeron ve kamu işçilerinin 2019 yılında hem toplu sözleşme hem de tediye ikramiyesi alacağı belirtiliyor.