Alibabadan kırılması güç rekor! 24 saatte 30 milyar dolar

Alibaba'dan kırılması güç rekor! 24 saatte 30 milyar dolar
Dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinin başında gelen Alibaba, Dünya Bekarlar Günü'nde (Single Day) satış rekoru kırdı. Çinli firma 24 saatte 30 milyar dolarlık satış rakamına ulaştı.
13 Kasım 2018 Salı, 11:02:02
Güncelleme: 11:09:23
Çin merkezli e-ticaret devi Alibaba Bekarlar Günü'nde yeni bir rekora imza attı.
Alibaba'nın ilk defa 2009 yılında hayata geçirdiği festivalden 24 saatte 30 milyar dolar gelir elde edildi.
BEKARLAR GÜNÜ NEDİR?
Alibaba, Bekarlar Günü'nü, Sevgililer Günü'nün anti tezi olarak icat etmişti. İnsirim ilk olarak 2009 yılında uygulanmıştı.
JACK MA KİMDİR?
Alibaba'nın kurucusu 1964 doğumlu Jack Ma, henüz 2013 yılında CEO pozisyonundan istifa etmiş, bu görevi iki yıl sonrasında Daniel Zhang'a devretmişti.