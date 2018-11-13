Emekli olacak on binlerce kişiye büyük müjde! SGK resmen açıkladı
Emeklileri sevindirecek bir müjde de Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) geldi. SGK'dan yapılan açıklamaya göre emekli olacak Bağ-Kur'luları sevindirecek bir uygulama başlatıldı. Buna göre emekli olan Bağ-Kur'luların ilk aya ilişkin emekli aylıkları 5 gün içerisinde hesaplarına yatırılacak. Aynı uygulama Bağ-Kur'luların ardından SSK emeklileri için de başlatılacak. İşte emeklileri ilgilendiren son gelişmeler...
MEVCUT UYGULAMADA İLK AYLIK ÖDEMESİ
Habertürk'ün haberine göre, BAĞ-KUR ve SSK'lılara emekli aylığı, dilekçeyi verdikleri tarihi izleyen ay başından başlamak üzere bağlanıyor. Örneğin, 13 Kasım 2018'de emeklilik dilekçesi verenlerin aylığı 1 Aralık'tan geçerli olmak üzere bağlanıyor. Ancak, ödemeler daha sonra gerçekleştiriliyor.
Örneğin, eski uygulama devam etseydi 13 Kasım'da dilekçe veren BAĞ-Kur'lulara ilk emekli aylığı ödemesi 25-28 Aralık tarihleri arasında yapılabilecekti. Tahsis numarasının son rakamına göre ödemesi 28 Aralık'ta yapılan BAĞ-KUR'luya 1-28 Aralık tarihlerine ilişkin emekli aylığı ile 29 Aralık – 28 Ocak tarihlerine ait aylığı ödenebilecekti.