Emekli olacak on binlerce kişiye büyük müjde! SGK resmen açıkladı

Emeklileri sevindirecek bir müjde de Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) geldi. SGK'dan yapılan açıklamaya göre emekli olacak Bağ-Kur'luları sevindirecek bir uygulama başlatıldı. Buna göre emekli olan Bağ-Kur'luların ilk aya ilişkin emekli aylıkları 5 gün içerisinde hesaplarına yatırılacak. Aynı uygulama Bağ-Kur'luların ardından SSK emeklileri için de başlatılacak. İşte emeklileri ilgilendiren son gelişmeler...

13 Kasım 2018 Salı, 08:49:37 Güncelleme: 08:57:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





