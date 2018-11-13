Emekli olacak on binlerce kişiye büyük müjde! SGK resmen açıkladı

Emeklileri sevindirecek bir müjde de Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) geldi. SGK'dan yapılan açıklamaya göre emekli olacak Bağ-Kur'luları sevindirecek bir uygulama başlatıldı. Buna göre emekli olan Bağ-Kur'luların ilk aya ilişkin emekli aylıkları 5 gün içerisinde hesaplarına yatırılacak. Aynı uygulama Bağ-Kur'luların ardından SSK emeklileri için de başlatılacak. İşte emeklileri ilgilendiren son gelişmeler...

13 Kasım 2018 Salı, 08:49:37 Güncelleme: 08:57:06
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Emekli olacak on binlerce kişiye büyük müjde! SGK resmen açıkladı
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Emekli olacak on binlerce kişiye büyük müjde! SGK resmen açıkladı

Sosyal Güvenlik Kurumu, sayıları 12 milyona ulaşan emeklilere 2018 yılı için her ay 20 milyar lira dolayında aylık ödüyor. Bankalarda yığılmaları önlemek amacıyla ödemeler ay içine yayılıyor.

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Emekli olacak on binlerce kişiye büyük müjde! SGK resmen açıkladı

Emekli Sandığı aylıkları ayın 1'i ile 5'i arasında, SSK'lıların aylıkları 17'si ile 26'sı arasında, BAĞ-KUR'luların aylıkları da her ayın 25'i ile 28'i arasında ödeniyor.

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Emekli olacak on binlerce kişiye büyük müjde! SGK resmen açıkladı

MEVCUT UYGULAMADA İLK AYLIK ÖDEMESİ
Habertürk'ün haberine göre, BAĞ-KUR ve SSK'lılara emekli aylığı, dilekçeyi verdikleri tarihi izleyen ay başından başlamak üzere bağlanıyor. Örneğin, 13 Kasım 2018'de emeklilik dilekçesi verenlerin aylığı 1 Aralık'tan geçerli olmak üzere bağlanıyor. Ancak, ödemeler daha sonra gerçekleştiriliyor.

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Emekli olacak on binlerce kişiye büyük müjde! SGK resmen açıkladı

Örneğin, eski uygulama devam etseydi 13 Kasım'da dilekçe veren BAĞ-Kur'lulara ilk emekli aylığı ödemesi 25-28 Aralık tarihleri arasında yapılabilecekti. Tahsis numarasının son rakamına göre ödemesi 28 Aralık'ta yapılan BAĞ-KUR'luya 1-28 Aralık tarihlerine ilişkin emekli aylığı ile 29 Aralık – 28 Ocak tarihlerine ait aylığı ödenebilecekti.

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