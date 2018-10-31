İstanbul Havalimanı büyümenin itici gücü olacak
31 Ekim 2018 Çarşamba, 04:30:27 Güncelleme: 04:33:14
İstanbul Havalimanı büyümenin itici gücü olacak
İstanbul Havalimanı büyümenin itici gücü olacak
Havalimanı, sahip olduğu 1.6 milyon metrekare lojistik alanı ve 5.5 milyon ton kargo kapasitesiyle bir yandan daha fazla Türk ürününün dünyaya ulaştırılmasına öncülük ederken, diğer yandan Türkiye'nin ulusal ekonomisine katkısının da milli gelirin yüzde 4.2 ile 4.9 seviyesine ulaşması bekleniyor.
İstanbul Havalimanı büyümenin itici gücü olacak
İstanbul Havalimanı büyümenin itici gücü olacak
Havalimanının yaratacağı ilave hane halkı gelirinin yaklaşık 3.8-4.4 milyar dolar olacağı ve Türkiye'nin ulusal ekonomisine katkısının da milli gelirin yüzde 4.2-4.9 seviyesine çıkması öngörülüyor. İstanbul Havalimanı'nın yaratacağı katma değerin 62.8 ile 72.8 milyar TL aralığında olması bekleniyor.
İstanbul Havalimanı büyümenin itici gücü olacak
DİĞER GALERİLER