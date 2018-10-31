İstanbul Havalimanı büyümenin itici gücü olacak

31 Ekim 2018 Çarşamba, 04:30:27 Güncelleme: 04:33:14
İstanbul Havalimanı büyümenin itici gücü olacak
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İstanbul Havalimanı büyümenin itici gücü olacak

tanbul Havalimanı, Türkiye'yi küresel havacılığın merkezi yapmasının yanı sıra, ekonomide adeta bir sıçrama tahtası olacak.

İstanbul Havalimanı büyümenin itici gücü olacak
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İstanbul Havalimanı büyümenin itici gücü olacak

Havalimanı, sahip olduğu 1.6 milyon metrekare lojistik alanı ve 5.5 milyon ton kargo kapasitesiyle bir yandan daha fazla Türk ürününün dünyaya ulaştırılmasına öncülük ederken, diğer yandan Türkiye'nin ulusal ekonomisine katkısının da milli gelirin yüzde 4.2 ile 4.9 seviyesine ulaşması bekleniyor.

İstanbul Havalimanı büyümenin itici gücü olacak
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İstanbul Havalimanı büyümenin itici gücü olacak

225 BİN KİŞİYE İSTİHDAM
İstanbul Havalimanı'nın senaryolara dayanak olan hava trafiği varsayımlarına göre hazırlanan ekonomiye etkisine ilişkin analizlerde, doğrudan ve dolaylı olarak yaratılacak istihdamın 2025 yılı için 194-225 bin kişi aralığında olması bekleniyor.

İstanbul Havalimanı büyümenin itici gücü olacak
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İstanbul Havalimanı büyümenin itici gücü olacak

Havalimanının yaratacağı ilave hane halkı gelirinin yaklaşık 3.8-4.4 milyar dolar olacağı ve Türkiye'nin ulusal ekonomisine katkısının da milli gelirin yüzde 4.2-4.9 seviyesine çıkması öngörülüyor. İstanbul Havalimanı'nın yaratacağı katma değerin 62.8 ile 72.8 milyar TL aralığında olması bekleniyor.

İstanbul Havalimanı büyümenin itici gücü olacak
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İstanbul Havalimanı büyümenin itici gücü olacak

HOLLANDA ÖRNEĞİ ORTADA
Hollanda havacılık sektörünün yüzde 90'ından fazlasını temsil eden Schiphol Havalimanı'nın Hollanda ekonomisine katkısının yaklaşık yüzde 3'ler civarında olduğu göz önüne alındığında, İstanbul Havalimanı için belirlenen rakamların da gerçekçiliği gözler önüne seriliyor.

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