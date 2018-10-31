İstanbul Havalimanı büyümenin itici gücü olacak

Havalimanı, sahip olduğu 1.6 milyon metrekare lojistik alanı ve 5.5 milyon ton kargo kapasitesiyle bir yandan daha fazla Türk ürününün dünyaya ulaştırılmasına öncülük ederken, diğer yandan Türkiye'nin ulusal ekonomisine katkısının da milli gelirin yüzde 4.2 ile 4.9 seviyesine ulaşması bekleniyor.