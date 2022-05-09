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Yerli otomobil TOGG'un Gemlik'teki tesisi havadan görüntülendi! Bakan Varank yerli otomobil için tarih verdi

Türkiye'nin yerli ve milli gururu Togg için heyecanlı bekleyiş devam ederken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobillerin yılsonundan önce banttan inmeye başlayacağını söyledi.

09.05.2022 14:44 - Son Güncelleme: 09.05.2022 14:44
Yerli otomobil TOGG’un Gemlik’teki tesisi havadan görüntülendi! Bakan Varank yerli otomobil için tarih verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg'un fabrikasının inşaat ilerleyişini görüntüledi.

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Yerli otomobil TOGG’un Gemlik’teki tesisi havadan görüntülendi! Bakan Varank yerli otomobil için tarih verdi

Bakan Varank, yerli otomobillerin yıl sonundan önce banttan inmeye başlayacağını söyledi.

Yerli otomobil TOGG’un Gemlik’teki tesisi havadan görüntülendi! Bakan Varank yerli otomobil için tarih verdi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun Bursa'nın Gemlik ilçesinde inşa ettiği fabrikayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank uçaktan çekti.

Yerli otomobil TOGG’un Gemlik’teki tesisi havadan görüntülendi! Bakan Varank yerli otomobil için tarih verdi

Bakan Varank "Biraz önce Sabiha Gökçen uçağından çektim.

Yerli otomobil TOGG’un Gemlik’teki tesisi havadan görüntülendi! Bakan Varank yerli otomobil için tarih verdi

Togg Gemlik üretim üssünde inşaat planlandığı şekilde hızla ilerliyor.

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