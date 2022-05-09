Yerli otomobil TOGG'un Gemlik'teki tesisi havadan görüntülendi! Bakan Varank yerli otomobil için tarih verdi
Türkiye'nin yerli ve milli gururu Togg için heyecanlı bekleyiş devam ederken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobillerin yılsonundan önce banttan inmeye başlayacağını söyledi.
09.05.2022 14:44 - Son Güncelleme: 09.05.2022 14:44
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun Bursa'nın Gemlik ilçesinde inşa ettiği fabrikayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank uçaktan çekti.