Evladı okula giden aileler başvuruyor! 1-2 çocuğa 350 TL, 3 çocuğa 450 TL cep harçlığı! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise, tüm öğrenciler PTT’den...

Çocuk Destek Bileşeni programını duymayan kalmasın! Sosyal yardımlar arasında yer alan Çocuk Destek Bileşeni ile maddi durumu elverişsiz olan ailelerin çocuklarına ödeme yapılıyor. Geçtiğimiz haftalarda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ''Çocuk Destek Bileşeni' ismiyle yeni bir destek programa dahil edildi. '' müjdesini vermişti. Peki Çocuk Destek Bileşeni nedir, kimler başvurabilir?