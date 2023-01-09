Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Evladı okula giden aileler başvuruyor! 1-2 çocuğa 350 TL, 3 çocuğa 450 TL cep harçlığı! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise, tüm öğrenciler PTT'den...

Evladı okula giden aileler başvuruyor! 1-2 çocuğa 350 TL, 3 çocuğa 450 TL cep harçlığı! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise, tüm öğrenciler PTT'den...

2023 yılında sosyal yardımlara zam gelirken öğrenciler ve evladı okula giden aileler devletin sağladığı yardımlardan faydalanabilmek için kendilerine uygun sosyal yardımları araştırıyor. Bu noktada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi. Her çocuğa ayrı ayrı ödeme imkanı getirildi. Buna göre 1-2 çocuğa 350 TL, 3 çocuğa 450 TL cep harçlığı veriliyor. Öte yandan SED ödemeleriyle de okul okuyan öğrenciler destek alıyor. Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise, tüm çocuklar...

09.01.2023 13:59 - Son Güncelleme: 09.01.2023 13:59
Evladı okula giden aileler başvuruyor! 1-2 çocuğa 350 TL, 3 çocuğa 450 TL cep harçlığı! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise, tüm öğrenciler PTT’den...

Çocuk Destek Bileşeni programını duymayan kalmasın! Sosyal yardımlar arasında yer alan Çocuk Destek Bileşeni ile maddi durumu elverişsiz olan ailelerin çocuklarına ödeme yapılıyor. Geçtiğimiz haftalarda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ''Çocuk Destek Bileşeni' ismiyle yeni bir destek programa dahil edildi. '' müjdesini vermişti. Peki Çocuk Destek Bileşeni nedir, kimler başvurabilir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
Evladı okula giden aileler başvuruyor! 1-2 çocuğa 350 TL, 3 çocuğa 450 TL cep harçlığı! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise, tüm öğrenciler PTT’den...

Bakan Yanık, ''Sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara ilişkin ilave aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek sağlanacak.'' dedi.

Evladı okula giden aileler başvuruyor! 1-2 çocuğa 350 TL, 3 çocuğa 450 TL cep harçlığı! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise, tüm öğrenciler PTT’den...

Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 TL ilave destek sağlanacak.

Evladı okula giden aileler başvuruyor! 1-2 çocuğa 350 TL, 3 çocuğa 450 TL cep harçlığı! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise, tüm öğrenciler PTT’den...

Başvurular e-devlet veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yapılıyor.

E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Evladı okula giden aileler başvuruyor! 1-2 çocuğa 350 TL, 3 çocuğa 450 TL cep harçlığı! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise, tüm öğrenciler PTT’den...

ÇOCUK DESTEĞİ ŞARTLARI NEDİR?

Türkiye Aile Destek Programı'ndan yararlanma şartı: Hanede kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin 1/3'ü yani; 1.833,45 TL'nin altında olması.

SON DAKİKA