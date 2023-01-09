Evladı okula giden aileler başvuruyor! 1-2 çocuğa 350 TL, 3 çocuğa 450 TL cep harçlığı! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise, tüm öğrenciler PTT'den...
2023 yılında sosyal yardımlara zam gelirken öğrenciler ve evladı okula giden aileler devletin sağladığı yardımlardan faydalanabilmek için kendilerine uygun sosyal yardımları araştırıyor. Bu noktada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi. Her çocuğa ayrı ayrı ödeme imkanı getirildi. Buna göre 1-2 çocuğa 350 TL, 3 çocuğa 450 TL cep harçlığı veriliyor. Öte yandan SED ödemeleriyle de okul okuyan öğrenciler destek alıyor. Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise, tüm çocuklar...
09.01.2023 13:59 - Son Güncelleme: 09.01.2023 13:59
Çocuk Destek Bileşeni programını duymayan kalmasın! Sosyal yardımlar arasında yer alan Çocuk Destek Bileşeni ile maddi durumu elverişsiz olan ailelerin çocuklarına ödeme yapılıyor. Geçtiğimiz haftalarda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ''Çocuk Destek Bileşeni' ismiyle yeni bir destek programa dahil edildi. '' müjdesini vermişti. Peki Çocuk Destek Bileşeni nedir, kimler başvurabilir?
Başvurular e-devlet veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yapılıyor.