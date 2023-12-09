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Kışın üşümek yok! Doğal gaz depolama kapasitesi iki kattan fazla artacak

Türkiye doğalgaz depolama kapasitesini 5 yılda iki kattan fazla artıracak. Böylece 5.8 milyar olan kapasite 13.4 milyar metreküpe çıkacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Aralık 2023, 08:24 Güncelleme 09 Aralık 2023, 08:24
Kışın üşümek yok! Doğal gaz depolama kapasitesi iki kattan fazla artacak 1

Türkiye, son yıllarda doğal gaz arz güvenliği için sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminalleri ve Yüzer LNG Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitelerini (FSRU) devreye alırken, depolama kapasitesini 2028 sonuna kadar mevcut 5.8 milyar metreküpten 13.4 milyar metreküpe çıkarmayı hedefliyor.

Kışın üşümek yok! Doğal gaz depolama kapasitesi iki kattan fazla artacak 2

YILLIK 50-60 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ TÜKETİLİYOR
Türkiye'de konut ve serbest tüketicilerin ısınma ve elektrik ihtiyacının karşılanması amacıyla yıllık yaklaşık 50-60 milyar metreküp doğal gaz tüketiliyor.

Kışın üşümek yok! Doğal gaz depolama kapasitesi iki kattan fazla artacak 3

Söz konusu tüketimin karşılanabilmesi ve arz güvenliğinin sağlanabilmesi için boru hatlarının yanı sıra sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarik altyapısını güçlendirmek için yatırımlar da son hızla devam ediyor.

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