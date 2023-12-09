Kışın üşümek yok! Doğal gaz depolama kapasitesi iki kattan fazla artacak

1 Türkiye, son yıllarda doğal gaz arz güvenliği için sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminalleri ve Yüzer LNG Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitelerini (FSRU) devreye alırken, depolama kapasitesini 2028 sonuna kadar mevcut 5.8 milyar metreküpten 13.4 milyar metreküpe çıkarmayı hedefliyor.

2 YILLIK 50-60 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ TÜKETİLİYOR

Türkiye'de konut ve serbest tüketicilerin ısınma ve elektrik ihtiyacının karşılanması amacıyla yıllık yaklaşık 50-60 milyar metreküp doğal gaz tüketiliyor.