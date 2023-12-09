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Asgari ücret maratonu başlıyor! Başkan Erdoğan talimat verdi! Masada hangi formüller var? İşte rakamlar...

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yeni asgari ücret için maraton başlıyor. İlk toplantı 11 Aralık pazartesi günü yapılacak. Ay sonuna kadar yapılacak 4 toplantıda yeni ücret karara bağlanacak. Görüşmeler öncesi Başkan Erdoğan hükümete flaş bir talimat verdi. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? Masada hangi rakamlar var?

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Giriş Tarihi 09 Aralık 2023, 09:36 Güncelleme 09 Aralık 2023, 09:36
Asgari ücret maratonu başlıyor! Başkan Erdoğan talimat verdi! Masada hangi formüller var? İşte rakamlar... 1

İşçinin işverenin esnafın merakla beklediği asgari ücret için maraton başlıyor.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İLK TOPLANTISINI YAPACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 11 Aralık Pazartesi gücü ilk toplantısı gerçekleştirecek.

Asgari ücret maratonu başlıyor! Başkan Erdoğan talimat verdi! Masada hangi formüller var? İşte rakamlar... 2

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET TALİMATI: İŞÇİLERİN YANINDA OLUN

Asgari ücrete yönelik "İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefi ile süreç yönetilecek" açıklamasını yapan Başkan Erdoğan'ın hükümete flaş bir talimat verdiği öğrenildi. Sabah'ta yer alan bilgiye göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret görüşmelerinde hakem rolünü üstlenen hükümetten her dönem olduğu gibi uzlaşma görüşmelerinde işçilerin yanında olunmasını istedi.

Asgari ücret maratonu başlıyor! Başkan Erdoğan talimat verdi! Masada hangi formüller var? İşte rakamlar... 3

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK

Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? Kaç toplantı yapılacak? Masada hangi rakamlar var? Takvim tüm ayrıntıları bir bir yazdı...

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