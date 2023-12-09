Asgari ücret maratonu başlıyor! Başkan Erdoğan talimat verdi! Masada hangi formüller var? İşte rakamlar...

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yeni asgari ücret için maraton başlıyor. İlk toplantı 11 Aralık pazartesi günü yapılacak. Ay sonuna kadar yapılacak 4 toplantıda yeni ücret karara bağlanacak. Görüşmeler öncesi Başkan Erdoğan hükümete flaş bir talimat verdi. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? Masada hangi rakamlar var?
İşçinin işverenin esnafın merakla beklediği asgari ücret için maraton başlıyor.
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İLK TOPLANTISINI YAPACAK
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 11 Aralık Pazartesi gücü ilk toplantısı gerçekleştirecek.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET TALİMATI: İŞÇİLERİN YANINDA OLUN
Asgari ücrete yönelik "İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefi ile süreç yönetilecek" açıklamasını yapan Başkan Erdoğan'ın hükümete flaş bir talimat verdiği öğrenildi. Sabah'ta yer alan bilgiye göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret görüşmelerinde hakem rolünü üstlenen hükümetten her dönem olduğu gibi uzlaşma görüşmelerinde işçilerin yanında olunmasını istedi.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK
Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? Kaç toplantı yapılacak? Masada hangi rakamlar var? Takvim tüm ayrıntıları bir bir yazdı...